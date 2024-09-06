- Üst üste 3. şampiyonlukla yurda dönen Golbol Kadın Milli Takımı, madalyalarını Gazze şehitlerine adadı

İSTANBUL - Paris 2024 Paralimpik Oyunları finalinde İsrail'i 8-3 mağlup ederek üst üste 3. kez altın madalyayı kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye'de coşkuyla karşılandı. Sporcular, madalyalarını Gazze'deki şehitlere adadı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finalde İsrail'i yenip üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi olan Golbol Kadın Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'na döndü. Takım, alkışlarla ve çiçeklerle karşılanırken daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunuldu.

İlk olarak Golbol Kadın Milli Takım Antrenörü Gültekin Karasu yaptığı açıklamada, "Yıllar süren çalışmamızın karşılığında 3. defa Paris'ten şampiyon döndük. Vatanımıza, bayrağımıza, milletimize layık şekilde döndüğümüz için çok mutluyuz. Buradaki karşılama için de çok teşekkür ederim. Çok hikayesi olan bir turnuvaydı. En son kaderin bir cilvesi olarak Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi final maçıno İsrail ile oynadık. İsrail ile oynadığımız zaman takım olarak daha farklı duygularla çıkıyoruz maça. Rakibe nefes bile aldırmadan, başından sona İsrail'e üstün oynayarak kazanmak da çok güzeldi. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Normalde takımımız hep ilkleri yaptı. Takım sporlarında ilk altın madalyayı 2016'da bizim takımımız aldı. 2020'de unvanımızı koruduk ve 3. defa üst üste yanlış bilmiyorsam ABD erkek ve kadın basketbol takımları haricinde bunu başaran tek ekip biziz. Bu da ayrıca gurur verici" diye konuştu.

"İsrail'e karşı ayrı motive oluyoruz"

Turnuvayı gol kraliçesi olarak tamamlayan Sevda Altunoluk, "Bütün takımıma güveniyordum zaten, o kadar antreman, çektiğimiz acının, yaşadığımız mutlulukların sonucu bu olmalıydı zaten. Dalgalanan al bayrağımızı yere indiremezdik. 3'nü kez bayrağımız göklerde dalgalandırdık. İsrail'i yenmemiz bizim için daha iyi oldu. Biz Türk milli takımı olarak İsrail'e karşı ayrı motive ile oynuyoruz. O yüzden onları yenip, Gazze'deki çocuklarımıza, şehitlerime, Müslüman kardeşlerimize armağan etmiştik. Bu benim için anlamlı bir maç oldu. Ben buraya gelene kadar şampiyonluğun tadını çıkartamamıştım. Burada herkesi birlikte görmek bizin için çok motive oldu" ifadelerini kullandı.

"Finalde İsrail ile karşılaşmak istediklerini söylemişlerdi"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım sporcuların finalde İsrail'in gelmesini çok istediğini belirterek, "Evet şampiyon olmak zordur, zirvede kalmak daha zordur. Bizim için bu turnuvanın en büyük anlamı, Paralimpik şampiyonu olmak çok çok önemli. Fakat rakip İsrail olunca bizim için bir o kadar daha önemli oldu. Sporcularımızla turnuvadan önce konuşmuştuk. Finalde İsrail ile karşılaşmak istediklerini söylemişlerdi. Çok şükür nasip oldu, orada ezici bir şekilde mağlup ettik. Biz Filistinli kardeşlerimize Gazzeli kardeşlerimize ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak armağan ediyoruz. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Gazze'de şehit düşen Müslüman kardeşlerimize armağan ediyoruz"

Şampiyonluğu ve madalyayı Gazze'de şehit düşenlere adadıklarını söyleyen Golbol Milli Takımı oyuncularından Fatma Gül Güler, "İnanılmaz bir turnuva geçirdik, başından sonuna kadar efsane maçlar çıkardık. Çok heyecanlıydı, çok gurur vericiydi. Üst üste ikinci kez madalya almak gurur verici. İsrail ile final maçına çok ayrı bir bayrak tutkusu ile çıktık. Ama kazanacağımızı çok iyi biliyorduk. O içimizdeki his, o bayrak sevgisiyle ilgiliydi. Allah'ın yardımıyla kazandık. Biz şampiyon olduktan sonra söylemiştik Filistin'de Gazze'de şehit düşen, Müslüman kardeşlerimize armağan etmek istiyorum" sözlerini kaydetti.

"Büyük umutla göndermiştik, bizi gururlandırdılar"

Sponsorlar arasında yer alan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA olarak bu başarından dolayı mutlu olduklarını söyleyen CEO Selahattin Bilgen ise, "Biz takımı bu turnuvaya uğurlarken büyük umutla göndermiştik. Sporcularımıza çok teşekkürler, bizi gururlandırdılar. Hakikaten üstüne koyarak başarılara devam ettiler. Bu turnuvada göğsümüzü kabartan sonuçlar aldılar. Bizde İGA İstanbul Havalimanı olarak zaten Paralimpik Milli Takımının sponsorluğunu yapıyoruz ama aynı zamanda Golbol takımımızdaki 6 oyuncu aynı zamanda İGA çalışanı ve bize aslında bu bize bir kat daha gururlandırdı. Ekran başında onlardan daha fazla heyecanlandık" şeklinde konuştu.