Ünye'de Dünya Temizlik Günü etkinliği düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde 16 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Let's Do It Türkiye iş birliğinde temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte yaklaşık 50 gönüllü, Gölevi Mahallesi'nde kumsalda yere atılan ambalaj, kağıt, poşet, cam şişe, naylon, izmarit gibi atık maddeleri topladı. Ünye Belediyesi, Ünye Kızılay Şubesi, Ünye Gençlik Merkezi'nin düzenlediği farkındalık etkinliğine vatandaşlar da destek verdi. Projenin son yıllarda uluslararası çapta yaygınlaştığını aktaran Let's Do It Türkiye Ordu İl Temsilcisi Ahmet Tahir Atilla, "Let's Do It Türkiye Ordu İl Temsilciliği olarak Türkiye'de her yıl düzenlenen 16 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Ünye'de Kızılay, Gençlik Merkezi ve diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile birlikte güzel bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Bugün Ordu'yu temsil etmek için Ünye Gölevi Mahallesi'nde bulunuyoruz. Bugün Türkiye ve dünya çapında toplamda 191 ülkede eş zamanlı olarak başlayan ve 48 saat boyunca devam eden bir temizlik çalışmasının temsilciliğini yapıyoruz. Let's Do It ailesi olarak daha temiz ve yaşanılabilir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - ORDU