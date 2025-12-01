Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda lider Galatasaray'ı konuk edecek.

YAPAY ZEKALAR DERBİYİ TAHMİN ETTİ

Ünlü yapay zeka siteleri, "Derbiyi hangi takım kazanır?" sorusuna cevap vererek derbi tahminlerini paylaştı. İşte yapay zeka sitelerinin derbi hakkındaki yorumları;

CHATGPT: FENERBAHÇE 2-1 KAZANIR

'Bu tür derbilerde savunma ön planda ve maçlar genelde gollü değil, bu da düşük skorlu ve dengeli bir sonuç ihtimalini artırıyor.Bana göre bu maç 1-1 berabere bitme ihtimali en yüksek. Eğer bir taraf kazanacaksa ve form/gol potansiyeli göz önüne alırsak Fenerbahçe avantajlı görünüyor: diyelim ki 2-1 Fenerbahçe.'

GEMINI: FENERBAHÇE 2-1 KAZANIR

'Derbinin, yüksek tansiyonlu ancak kontrollü bir oyuna sahne olmasını bekliyorum. Tahminim 1-1 Beraberlik veya 2-1 Fenerbahçe galibiyeti yönünde. Çok ortada bir maç. Ancak ev sahibi avantajı ve liderlik motivasyonuyla Fenerbahçe'nin kaybetmeyeceğini, ibrenin Fenerbahçe galibiyeti veya gollü beraberliğe daha yakın olduğunu düşünüyorum.'

OPEN AI: GALATASARAY KAZANIR

'Fenerbahçe Galatasaray derbileri genellikle çok çekişmeli geçer ve skorunun da genellikle belirsiz olduğu görülür. Her iki takım da kendi taraftarları önünde galibiyet arayacakları için maçın sonucunu önceden tahmin etmek zor olabilir. Ancak şunu söyleyebilirim, bu tür maçlarda futbolun kazandığını ve seyircilere keyifli bir mücadele izlettirdiğini unutmamak gerekir. Bence bu maçı Galatasaray kazanır.'

COPILOT: 1-1 BERABERE BİTER

'Net tahmin: 1-1 beraberlik. Bu tahmin, ev sahibi avantajı ve Fenerbahçe'nin formu ile Galatasaray'ın hücum gücünün dengelenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Her iki takımın da gol atma kapasitesi yüksek, ancak derbi atmosferi ve savunma disiplinleri skoru dengeleyebilir. Bu tahmin, maç öncesi oranlar ve takımların son performanslarına dayalı dengeli bir öngörüdür.'

GROK: FENERBAHÇE KAZANIR

'Derbiler her zaman sürprizli olur, favori diye bir şey yoktur – Galatasaray'ın baskı oyunu Fenerbahçe'nin geçişlerine ters gelebilir, ama Kadıköy'de Fenerbahçe'nin seri formu ve tam kadrosu ağır basıyor. Ben Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağını düşünüyorum.'