Umut Nayir: Büyük camialarda sorumluluk büyük

Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, büyük camialarda sorumluluğun da büyük olduğunu ve mücadele ederek üzerine düşeni yapacağını söyledi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan forvet oyuncusu, sarı-lacivertli takımla sözleşme imzaladıktan sonra birçok insanın kendisini tebrik etmek için aradığını belirterek, 'Türkiye'nin en büyük camiaları ve o camiaların getirdiği sorumluluk hissi, gurur hissi çok ayrı. Böyle büyük bir sorumluluğun altından kalkabilmek için de bunun farkında olabilmek lazım. Şükredip çalışmak lazım. Herkesin memnun olacağı mücadeleyi ortaya koyacağım. Futbolda zaman zaman pas hataları oluyor, yorgunluktan istenilen olmuyor ama insanlar o mücadeleyi gördüğü zaman ben çok olumsuz düşüneceklerini sanmıyorum. Burada güzel karşılandım. Umarım sahada bu güzel karşılanmanın karşılığını veririm' diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, büyük camialarda sorumluluğun da büyük olduğunu ve mücadele ederek üzerine düşeni yapacağını söyledi. Türkiye'nin en büyük camiaları ve o camiaların getirdiği sorumluluk hissi, gurur hissi çok ayrı. Böyle büyük bir sorumluluğun altından kalkabilmek için de bunun farkında olabilmek lazım. Şükredip çalışmak lazım. Herkesin memnun olacağı mücadeleyi ortaya koyacağım. Futbolda zaman zaman pas hataları oluyor, yorgunluktan istenilen olmuyor ama insanlar o mücadeleyi gördüğü zaman ben çok olumsuz düşüneceklerini sanmıyorum. Burada güzel karşılandım. Umarım sahada bu güzel karşılanmanın karşılığını veririm" diye konuştu.Fenerbahçe ile ilgili süreç ilk olarak sezon içerisinde oldu. Eyüpspor Başkanı beni aramıştı ve durumdan bahsetmişti ve o zamanki hoca da Jesus'tu. Jesus'un beni istediğini ve sezon sonu için böyle bir planları olduğundan söz etmişti. Tabii o dönem sezon devam ediyordu, transfer durumu da olmadığı için olay çok büyümedi. Sezon bittikten sonra olay resmi boyuta vardığında ve ciddileştiğinde eşime bahsettiğimde gözleri büyüdü. 'Umut'um Fenerbahçe' dedi. Sonrasında marş söyledi ama şu an tam hatırlayamıyorum. Pek çok transfer sürecini birlikte geçirdik ama ilk defa bu kadar mutlu ve heyecanlı olduğunu gördüm. Onun gözündeki ışıltı da ayrı bir keyif verdi bana" diye konuştu.< Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Türkiye Altay Umut Spor Haberler