Umut Nayir: Büyük camialarda sorumluluk büyük
Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, büyük camialarda sorumluluğun da büyük olduğunu ve mücadele ederek üzerine düşeni yapacağını söyledi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan forvet oyuncusu, sarı-lacivertli takımla sözleşme imzaladıktan sonra birçok insanın kendisini tebrik etmek için aradığını belirterek, 'Türkiye'nin en büyük camiaları ve o camiaların getirdiği sorumluluk hissi, gurur hissi çok ayrı. Böyle büyük bir sorumluluğun altından kalkabilmek için de bunun farkında olabilmek lazım. Şükredip çalışmak lazım. Herkesin memnun olacağı mücadeleyi ortaya koyacağım. Futbolda zaman zaman pas hataları oluyor, yorgunluktan istenilen olmuyor ama insanlar o mücadeleyi gördüğü zaman ben çok olumsuz düşüneceklerini sanmıyorum. Burada güzel karşılandım. Umarım sahada bu güzel karşılanmanın karşılığını veririm' diye konuştu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, büyük camialarda sorumluluğun da büyük olduğunu ve mücadele ederek üzerine düşeni yapacağını söyledi.
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