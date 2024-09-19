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Umut Meraş: Beşiktaş ile Kazanmak İçin Mücadele Edeceğiz

Umut Meraş: Beşiktaş ile Kazanmak İçin Mücadele Edeceğiz
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Eyüpsporlu futbolcu Umut Meraş, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde kazanma kararlılığını açıkladı. Meraş, teknik direktör Arda Turan'ın takım üzerindeki etkisine ve derbilerin stresli doğasına da değindi.

EYÜPSPORLU futbolcu Umut Meraş, "Kazanmaya, puanlar almaya gideceğiz. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Güzel ve seyir zevkinin yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp, kazanmak istiyoruz" dedi.

Eyüpspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde hazırlıklarına Kemerburgaz'da devam eden Eyüpspor'da milli futbolcu Umut Meraş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşılaşmasını kazanmak istediklerini ifade eden Meraş, "Bu hafta da eski takımım Beşiktaş'la oynayacağız. Onun için de heyecanlıyım. Kazanmaya, puanlar almaya gideceğiz. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Güzel ve seyir zevkinin yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp, kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA'

Geçen seneye kıyasla Beşiktaş'ın daha atak oynadığını dile getiren Umut Meraş, "Beşiktaş'ta oynayan her oyuncu üst düzey. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu seneki ile geçen senekinin farkını soracak olursanız, daha atak oynayan bir Beşiktaş izliyorum. Maçları takip ediyorum. Biz elimizden geleni yapacağız maçta. Kazanmak istiyoruz, 3 puanı almaya gideceğiz. Onun için de çok güzel bir ortamımız var. Arkadaşlığımız da iyi. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" yorumlarında bulundu.

'ARDA TURAN BİZE ARKADAŞ GİBİ YAKLAŞIYOR'

Teknik direktör Arda Turan'ın takım üzerinde büyük bir katkısı olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Arda hoca futbolculuğunda çok büyük bir kariyere sahip; Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray'ın takım kaptanlığını yaptı. Şu anda onun görmüş olduğu üst düzey maç, antrenman olsun bunun üzerinde tabii ki taktik ve teknik olarak etkisi oluyor. Bize arkadaş gibi yaklaşıyor. O yüzden bunun takımın üzerinde gayet önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

'ÇOK GÜZEL BİR DERBİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile alakalı da konuşan 28 yaşındaki milli oyuncu, "Derbiler her zaman iki taraf için de stresli olur. O yüzden çok güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. Tabii ki hangi taraf içeride oynuyorsa biraz daha avantajlı oynuyor. İnşallah seyir zevki yüksek bir derbi olur, biz de izleriz. Biz de heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

'EYÜPSPOR'U EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Süper Lig'i bilen oyunculardan kurulu bir takım olduklarına değinen Umut Meraş, "Ligi bilmek, burada oynamak çok önemli bir etken. 10 tane oyuncu da bu ligi biliyor. Şu anda da 9 puanımız var. Bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Eyüpspor'u en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bu sene aramızda bir hedefimiz var. Eğer o hedefi gerçekleştirebilirsek ne mutlu bize" yorumlarında bulundu.

'HADDİMİZİ BİLEREK İLERLEMEK İSTİYORUZ'

Takım olarak ligde hedeflerinin olduğuna vurgu yapan 28 yaşındaki sol bek, "Bizim için şu an büyük bir hedef gibi gözükse de başkanımızla, hocayla, takım arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bir hedefimiz var. Haddimizi bilerek ilerlemek istiyoruz. Geçen hafta bir kaza yaşadık. 2-0 öndeyken 2 puan bıraktığımızı düşünüyorum. Takım olarak da çok üzüldük. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Kazanacağımızı da düşünüyorum. Bundan ders çıkaracağız. Önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Arda Turan Umut Meraş Eyüpspor Beşiktaş Politika Futbol Spor

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