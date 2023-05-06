Ümraniyespor'un konuğu Sivasspor

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Sivasspor ile karşılaşacak. İki takım yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 2. kez rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor yarın saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak. İstanbul ekibi 5 galibiyet, 8 beraberlik 17 mağlubiyetle aldığı 23 puanla sona sırada yer alıyor. Sivas takımı ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla 11. sırada bulunuyor.

Teknik Direktör Recep Uçar ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Mustafa Er'i getiren Ümraniyespor, yeni teknik direktörü ile çıktığı 2 maçta da yenildi. Kırmızı-beyazlılar, Mustafa Er yönetiminde ilk galibiyetini Sivas karşısında almak istiyor.

Süper Lig'de 2. randevu

Ümraniyespor ile Sivasspor, Süper Lig'de bugüne kadar bir kez rakip oldu. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan müsabakada 2-2 beraberlikle sona erdi. İki takım daha önce 1. Lig'deyken iki kez karşılaşırken, Ümraniye 1 mücadeleden galip ayrıldı. 1 maç da berabere sona erdi.

Son 4 maçında yenildi

Ümraniyespor, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte Kayserispor'a 3-1, Fatih Karagümrük'e 4-2, Beşiktaş'a 2-0 ve Alanyaspor'a da 1-0 mağlup oldu. Bu 4 mücadelede 3 gol atabilen Ümraniye, kalesinde ise 10 gol gördü.

İç saha karnesi

Ümraniyespor bu sezon Süper Lig'de evinde 15 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı ve 10 puan topladı. Ümraniye sahasında son olarak Beşiktaş ile mücadele etti ve rakibine 2-0'lık skorla yenildi.

Burak Şeker düdük çalacak

Ümraniyespor ile Sivasspor arasında oynancak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Cemil Tunç ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Burak Olcar olacak. - İSTANBUL