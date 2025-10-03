Haberler

Ümit Milli Takımın UEFA U21 Şampiyonası Aday Kadrosu Açıklandı
Güncelleme:
Ümit Milli Takım, 10 Ekim ve 14 Ekim tarihlerinde oynanacak olan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grup maçları için aday kadrosunu belirledi. Litvanya ve Macaristan ile yapılacak maçların detayları paylaşıldı.

Ümit Milli Takımın 10 Ekim Cuma günü Sakarya'da Litvanya ve 14 Ekim Salı günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Takımın Litvanya ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ve saat 20.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, Macaristan ile Budapeşte'de TSİ 19.00'da MTK Stadium'da karşılaşacak.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

Ümit Milli Takımın Litvanya ve Macaristan maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Ada İbik (Manisa FK), Hamza Güreler (Başakşehir), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
