Ümit Milli Takım, Litvanya Maçı Hazırlıklarını Sakarya'da Sürdürüyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemelerinde Litvanya ile Sakarya'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, milli takım 10 Ekim Cuma günü Yeni Sakarya Stadı'nda Litvanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Sakarya'da gerçekleştiriyor. Çalışmalarına İstanbul'da başlayan ay-yıldızlılar, dün sabah saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Sakarya'ya ulaştı.

Milli takım, antrenmanını Arifiye Belediyesi Müselles Futbol Sahası'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milli takım, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemelerinde H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

Ümit Milli Takımının Litvanya ve Macaristan maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)