Ümit Milli Futbol Takımı Azerbaycan'ı 1-0 Mağlup Etti

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, "Rakibe sadece 1 pozisyon bıraktık. O yönden iyi ama dediğim gibi skor ne yazık ki 1-0. İstediğimiz bir skor değil. 3-4-5 daha fazlası bile olabilirdi.

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, "Rakibe sadece 1 pozisyon bıraktık. O yönden iyi ama dediğim gibi skor ne yazık ki 1-0. İstediğimiz bir skor değil. 3-4-5 daha fazlası bile olabilirdi. Skor olarak memnun edici bir durum değil ama oyunun genelinde çok mutluyuz" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi hazırlık karşılaşmasında Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme ve oyunculardan Enis Destan, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Sürme, "Ne yazık ki 1-0 bitti. Maça baktığımızda daha gollü bir skor bekliyorduk. Rakibi bayağı baskı altına aldık. Topla oyunda daima rakip kaleyi düşündük. Çok atak geliştirdik. Fazla top gezdirmedik. Zaten bunu da istemiyorduk. Top kayıplarından sonra verdiğimiz tepki çok iyiydi. Takım halinde geriye doğru sprint attık. Rakibe sadece 1 pozisyon bıraktık. O yönden iyi ama dediğim gibi skor ne yazık ki 1-0. İstediğimiz bir skor değil. 3-4-5 daha fazlası bile olabilirdi. Skor olarak memnun edici bir durum değil ama oyunun genelinde çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Son olarak Salı günü oynanacak Bosna Hersek hazırlık karşılaşması hakkında yorumlarda bulunan 21 yaşındaki oyuncu, "Bu maçın analizini yapıp, daha iyi bir takım olarak sahaya çıkabileceğimizi söyleyebilirim" diyerek sözlerini noktaladı.