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Ümit Milli Futbol Takımı, play-offu garantileyip Macaristan maçı hazırlığını sürdürdü

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2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında 6 Ekim Salı günü Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü. Finaller için play-off aşamasına kalmayı garantileyen ay-yıldızlılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında 6 Ekim Salı günü sahasında Macaristan ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ısınma ve pas çalışması ile başlayan idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Şampiyona finalleri için play-off aşamasına kalmayı garantileyen ay-yıldızlılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Macaristan mücadelesi, Tivibu Spor ile Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA
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