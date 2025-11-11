Ümit Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'daki Ukrayna maçı biletleri ücretsiz
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçının biletleri ücretsiz olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile oynayacağı maç öncesi futbolseverlere müjdeli haber geldi.
MAÇA GİRİŞLER ÜCRETSİZ
BİLETLER PASSO UYGULAMASINDA
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.