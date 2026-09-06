Uluslararası Edirne Maratonu, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

EDİRNE'de düzenlenen Uluslararası Edirne Maratonu'nda 1071 atlet, Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Pazarkule Sınır Kapısı'nı da kapsayan 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurda yarıştı. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan maratonda 21 kilometrede birinciliği Ümit Er elde ederken, 10 kilometrede Nuh Aşçı, 5 kilometredeyse Burak İşbaşaran ipi göğüsledi.

Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Spor Kulübü (BÜDDER) tarafından 11'uncusu düzenlenen Uluslararası Edirne Maratonu, gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi önünden başlayan maratonuna, Malazgirt Zaferi'ne ithafen 1071 sporcu katıldı. Sporcular, 21 kilometre, 10 kilometre ve 5 kilometrelik üç farklı etapta yarıştı.

Yarışın startının ardından, 10 kilometrelik parkurda sporcular Selimiye Camisi önünden Atatürk Bulvarı, Tunca ve Meriç köprüleri ve Lozan Caddesi'ne giderek buradan dönüş aldı. 21 kilometrelik parkurdaysa aynı rotanın devamında Karaağaç Mahallesi ve Yunanistan açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na gidildi. Sporcular gümrük kapısında, sınırın sıfır noktasında, Yunanistan'daki Kastanies Gümrük Kapısı önünden dönüş alarak Selimiye Camisi önünde yarışı tamamladı.

GENEL KLASMANDA BİRİNCİ MASTER ATLET ÜMİT ER

Yarışma sonunda oluşan sonuçlara göre, genel klasmanda 21 kilometrede birinciliği master atlet Ümit Er (50) elde etti. İkinci Mustafa Araç, üçüncü Ümit Er oldu. 21 kilometrede kadınlarda Yunanistanlı atlet Pelagia Diamantaki birinci, Bahar Gülenç Taşdelen ikinci, Ayşe Alolo üçüncü oldu. 10 kilometrede genel klasmanda birinci Nuh Aşçı, ikinci Muhammed Bilal Osman, üçüncü Behzat Nobaripour oldu. 10 kilometre kadınlarda birinci Derya Köse, ikinci Bulgaristanlı atlet Pamela Eni, üçüncü Bahar Sezer oldu. 5 kilometredeyse genel klasmanda Burak İşbaşaran, ikinci Bilal Gün, üçüncü İshak Gençdal oldu. 5 kilometre kadınlardaysa Meltem Yılmaz birinci olurken, ikinciliği Hilal Nura Dağlı, üçüncülüğüyse Meltem Doğan elde etti.

'YAŞ ÖNEMLİ DEĞİL, HERKESİ KOŞMAYA DAVET EDİYORUM'

Yarışmanın genel klasman birincisi Ümit Er, geçen hafta Güney Kore'de düzenlenen Şampiyona'da masterlarda dünya beşincisi olduğunu söyleyerek, "Geçen hafta Güney Kore'de düzenlenen Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda masterlarda dünya 5'incisi oldum. 2 gün dinlendim, geldim ve burada koştum. Parkur biraz kötüydü. Kaldırım taşları vardı, onlar biraz engeldi. Ama diğer gelen kısımlar iyiydi. Güzel bir parkurdu, ortam da güzeldi. Benim için bu yarı maraton, Trakya Bölgesi'nde koşulan tek maraton sayılır. O yüzden katıldım. Sınırın içerisine giriyoruz. Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçiş yapılıyor. O da güzel bir ortam. Sporu çok seviyorum, koşmayı çok seviyorum. 40 yaşında başladım. 40 yaşında başlamış olmama rağmen Türkiye'de katıldığım bütün müsabakalarda yaş grubumda şampiyon oluyorum. Şu anda Türkiye şampiyonuyum. Yaş önemli değil. Ben 40 yaşında atletizme başladım, şimdi 50 yaşındayım ve çok rahat koşuyorum. Herkese koşmayı tavsiye ederim" dedi.

'MALAZGİRT ZAFERİNE ATIFTA BULUNMAK İSTEDİK'

Organizasyon düzenleyen BÜDDER başkanı Önder Akdağ, etkinliğin her geçen yıl biraz daha dünya standartlarında yapıldığını belirterek, "Her geçen yıl biraz daha profesyonelleşerek dünya standartlarında bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Ev sahibi olmaktan, Edirne'de bu organizasyonun yapılmasını vesile olmaktan, bunu koordine etmekten dolayı gerçekten mutluyum. Coşkuyu görünce bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Sporcular Edirne'yi çok seviyor. 1071 yılı Anadolu'nun kapısının Türklere açıldığı yıl olduğu için 1071 sporcuda kayıtları kapatarak Malazgirt Zaferi'ne de atıfta bulunmak istedik. O sebeple bugün 1071 sporcu start aldı, 1071 sporcu finişe geldi" şeklinde konuştu.

'BU ORGANİZASYONUN NİCE YILLAR DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem de, organizasyon kapsamında, farklı şehir ve ülkelerden gelen sporcuları kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Öktem, "11. Uluslararası Edirne Yarı Maratonu vesilesiyle farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen sporcularımızı Edirne'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Dereceye giren sporcularımızı gönülden kutluyor, parkuru tamamlayan tüm sporcularımızı gösterdikleri mücadele için tebrik ediyorum. Bu güzel organizasyonu gerçekleştirilmesinde emeği geçen Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü'ne, katkı sunan tüm kurumlarımıza, gönüllülerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücünü Edirne'mizin tarihi ve kültürel değerleriyle buluşturan bu organizasyonun nice yıllara devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Yarışma sonunda dereceye giren atletlere ödülleri, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem ve BÜDDER Başkanı Önder Akdağ tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı