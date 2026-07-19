Uludağ Ultra Trail'de 23 Ülkeden 2.853 Sporcu Yarıştı

BU yıl 9'uncusu düzenlenen ve 23 ülkeden 2 bin 853 sporcunun katıldığı Uludağ Ultra Trail, üç gün süren heyecanın ardından tamamlandı. 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K parkurlarında koşan sporcular, Uludağ'ın eşsiz doğasında unutulmaz bir yarış deneyimi yaşarken, dereceye giren isimler madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Uludağ Ultra Trail, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirildi. Beş farklı parkurda her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayan etkinlikte koşucular, Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi Bursa'nın önemli ve değerli lokasyonlarından geçerek hem zorlu hem de keyifli bir yarış tecrübe etti.

6K VE ÇOCUK KOŞUSU RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Yarış programı kapsamında dün 70K, 42K, 30K ve 16K etapları koşulurken, organizasyonun son gününde 6K ve bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Koşusu gerçekleştirildi. Doğayla iç içe kısa parkurda koşan sporcular keyifli anlar yaşarken, minik sporcular da kendileri için hazırlanan parkurda büyük heyecan yaşadı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Çocuk Koşusu, renkli görüntülere sahne olurken, organizasyonun en neşeli anlarından biri oldu.

ULUDAĞ'IN PARKURLARINDA SENFONİ YANKILANDI

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, parkurun belirli noktalarında performans sergiledi. Yarış boyunca klasik müzik eserleri seslendiren sanatçılar, sporculara parkur üzerinde eşlik etti. Doğa ile müziğin bir araya geldiği bu anlar, hem koşucular hem de etkinliği takip eden ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

23 ÜLKEDEN SPORCULAR ULUDAĞ'DA BULUŞTU

Türkiye dahil 23 ülkeden 2 bin 853 sporcunun katıldığı Uludağ Ultra Trail, bu yıl da uluslararası katılımıyla dikkat çekti. Rusya, Bangladeş, İspanya, Kanada, Türkmenistan, İngiltere, İran, Güney Kıbrıs, Avustralya, Polonya, Japonya, KKTC, ABD, Finlandiya, Slovakya, Fransa, Güney Kore, Brezilya, Almanya, Hollanda, Malezya ve Yunanistan'dan gelen sporcular, parkurlarda yerini aldı.

BEYZA GÜZEL: HER GELDİĞİMDE FARKLI BİR DENEYİM SUNUYOR

70K'da birincilik elde eden Beyza Güzel, "Uludağ'da 5'inci yılım. Her sene üstüne koyarak ilerleyen bir yarış. Her geldiğimde farklı bir deneyim sunuyor. Gerçekten müthiş duygularla ayrılıyorum. Çok mutluyum. Gerçekten çok tarif edilemez duygular içerisindeyim. İnşallah seneye de 70 kilometrede tekrar aynı başarıyı kazanırım. Çok kırıcı bir parkurdu. 30'uncu kilometrede 300 metreden biz 2 bin 500'e kadar tırmandık. Burası kırıcıydı ama ben yeterli antrenman yaptım ve keyif aldım. Şu an hedefimde Chamonix var. Sonrasında Kaçkar ve Kapadokya. Kapadokya da çok özel bir yarış benim için. Onun için de heyecanlıyım. Uludağ, Türkiye'de patika yarışlarında gerçekten çok değerli bir yarış. Her sene üstüne koyarak ilerliyor. Benim de 5'inci yılımdı ve her geldiğimde bize çok güzel deneyimler sunuyor. Global bir yarış bu yüzden değer verilmesi gereken bir yarış. Ben de değer verdiğimi düşünüyorum ve hep de vereceğim" diye konuştu.

MUSTAFA DAĞDELEN: PLANLADIĞIM GİBİ GİTTİ

70K'da birinci olan Mustafa Dağdelen, "Yıllardır takip ettiğim bir yarıştı, Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri. Mükemmel bir organizasyon. Bana da ilk defa koşmak kısmet oldu burada. İlk defa bu yıl 70K parkurunda koştum. Bize sadece koşmak kaldı ve organizasyon resmen kusursuzdu. Yarış tam planladığım gibi gitti. Parkuru biraz araştırmıştım. Çok zor ve teknik bir parkur olduğunu biliyordum. Uludağ'ın zirvesine tırmanmak, 300 metre rakıma inip tekrardan zirveye tırmanmanın zor olacağını zaten biliyordum. Yarışın nasıl geçeceğini de biliyordum aslında. Tam planladığım gibi gitti. Açıkçası birinci olmayı beklemiyordum, çok zor rakipler vardı. Çok da zor geçti yarış aslında. Çok son dakikaya kadar sürekli birincilik el değiştirdi. Ama zirveye çıktıktan sonra artık orada kendimi çok daha iyi hissettim. Oraya güçlü çıkan zaten yarışı kazanacaktı. Zirveye çıktığımda hala çok iyiydim. Kendimi iyi hissettim, çok güçlü hissettim. Orası ondan sonra artık birinciliği aldıktan sonra geri vermedim. Parkur çok keyifliydi zaten, zirve çok güzeldi. Manzara mükemmeldi diyebilirim" dedi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Uludağ Ultra Trail'de 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K etaplarında dereceye giren sporcular, Uludağ 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki 6000 Meydan'da düzenlenen ödül töreninde madalyalarını aldı. Sporculara madalyalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Organizasyon Sorumlusu Yasemin Pulat, Uludağ Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Alper Çağrı Koç ve sponsor firmaların temsilcileri takdim etti.

Beş farklı parkurda dereceye giren sporcular şöyle:

UPUT70K

-Erkekler-

1 - Mustafa Dağdelen - 8: 43: 40

2 - Fabian Amado Espasandin (İspanya) - 8: 54: 25

3 - Bilal Öztürk - 8: 56: 19

-Kadınlar-

1 - Beyza Güzel - 9: 52: 11

2 - Seda Kurtuldu - 10: 40: 28

3 - Natalia Mamon - 11: 11: 48

UPM42K

-Erkekler-

1 - Ayhan Çelik - 5: 09: 30

2 - Canpolat Akbay - 5: 35: 17

3 - Ramis Nuraliev - 5: 44: 07

-Kadınlar-

1 - Leyli Coşar - 6: 57: 09

2 - Sıla Dursun - 7: 10: 28

3 - Sonja Bjorklund (Finlandiya) - 7: 28: 58

UPE30K

-Erkekler-

1 - Halil Yaşın - 2: 51: 12

2 - Tercan Usal - 3: 06: 40

3 - İbrahim Güneş - 3: 06: 51

-Kadınlar-

1 - Michaela Kucharikova (Slovakya) - 3: 29: 18

2 - Balam Tuğba Yaşar - 4: 12: 54

3 - Aliye Ayta - 4: 15: 27

UP16K

-Erkekler-

1 - Ercan Geleş - 1: 17: 01

2 - Mustafa Kaya - 1: 17: 58

3 - Muhammed Bilal Osman - 1: 17: 58

-Kadınlar-

1 - Eylül Şenal - 1: 33: 15

2 - Betül Önal - 1: 37: 24

3 - Daria Boichuk - 1: 41: 17

UP6K

-Erkekler-

1 - Sefa Özdemir - 0: 28: 30

2 - Sergio Turull Serratosa (İspanya) - 0: 29: 19

3 - Mehmet Aydıngör - 0: 30: 21

-Kadınlar-

1 - Veronika Stockem (Almanya) - 0: 34: 28

2 - Aliye Ayta - 0: 37: 51

3 - Zeynep Uyaroğlu - 0: 38: 25

Kaynak: Demirören Haber Ajansı