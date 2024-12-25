Üye Girişi
Haberler
Merakla beklenen konuşması başladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor
Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz
Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un Kalesinde Güven Vermeye Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giydi ve 6 kez kalesini gole kapattı. Yüzde 76 kurtarış oranıyla dikkat çeken Çakır, takımını ayakta tutmaya devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Çakır'ı Türkiye'nin en iyi kalecisi olarak nitelendiriyor.

Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon bordo-mavililerin Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giydi. Uğurcan, bu 16 müsabakanın 6'sında da kalesini gole kapamayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışırken, takım kaptanı Uğurcan Çakır da kalede güven vermeyi sürdürüyor. Yüzde 76'lık kurtarış oranıyla Süper Lig'in en başarılı kalecileri arasında yer alan Uğurcan, yaptığı kritik müdahalelerle takımını ayakta tutmaya devam ediyor.

Her maçta istikrar ve güven

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig'de oynanan 16 maçın tamamında forma giydi. Sahada gösterdiği istikrar ve liderlik vasfıyla hem teknik ekibin hem de taraftarın takdirini kazanan Çakır, geride kalan maçlarda toplam 22 gole engel olamasa da yaptığı kritik kurtarışlarla da gidişatın daha kötü olmamasında önemli rol oynadı.

Yüzde 76'lık kurtarış oranı

Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecilerinden biri olan Uğurcan Çakır, yüzde 76'lık kurtarış oranıyla dikkat çekiyor. Her maçta ortalama 6-7 kurtarış gerçekleştiren başarılı file bekçisi, özellikle zorlu anlarda yaptığı müdahalelerle Trabzonspor'un puan kayıplarını engelledi. Hem kalede sergilediği performans hem de saha içindeki liderliğiyle öne çıkan Çakır, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de en güvendiği isimlerden biri oldu.

Uğurcan, geride kalan 16 maçta maç başına 1.38 gol ortalaması da yakaladı.

Şenol Güneş: "O Türkiye'nin en iyi kalecisi durumunda"

Teknik Direktör Şenol Güneş, takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan övgüyle söz ediyor. Çakır'ın, Türkiye'nin en iyi kalecisi konumunda olduğunu belirten Güneş, "Yetenekleri var. Hem kendi karakteri hem de oyuncu karakteri güçlü. Bu başarılı dönemini devam ettirmeli. Onun neler yaptığını bizler gibi herkes görüyor. Devamlılık diliyorum. Şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi durumunda" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Türkiye'de en çok kazandıran meslek belli oldu
img

Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama
img

Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Yeni asgari ücret Bedri Usta'yı da küplere bindirdi
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu bile solladı
Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem'i solladı

Son Dakika Haberleri

A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.