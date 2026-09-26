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UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta 10 maçla tamamlandı, San Marino 0-7 yenildi

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UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 10 maçla tamamlandı. Karşılaşmalarda İngiltere-İspanya 2-3, Çekya-Hırvatistan 1-2, San Marino-Finlandiya 0-7 ve Bulgaristan-Lüksemburg 1-2 gibi sonuçlar alındı.

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, 10 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftası; A, B ve C ligindeki karşılaşmalar ile sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup:

İngiltere- İspanya : 2-3

Çekya- Hırvatistan : 1-2

B Ligi

1. Grup:

Slovenya-İskoçya: 0-0

Kuzey Makedonya-İsviçre: 0-3

C Ligi

1. Grup:

San Marino- Finlandiya : 0-7

Arnavutluk-Belarus: 2-0

3. Grup:

Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1

Slovakya-Moldova: 2-0

4. Grup:

İzlanda-Estonya: 1-1

Bulgaristan- Lüksemburg : 1-2

Kaynak: AA
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