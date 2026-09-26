UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta 10 maçla tamamlandı, San Marino 0-7 yenildi

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta 10 maçla tamamlandı, San Marino 0-7 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 10 maçla tamamlandı. Karşılaşmalarda İngiltere-İspanya 2-3, Çekya-Hırvatistan 1-2, San Marino-Finlandiya 0-7 ve Bulgaristan-Lüksemburg 1-2 gibi sonuçlar alındı.
UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, 10 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftası; A, B ve C ligindeki karşılaşmalar ile sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup:
İngiltere- İspanya : 2-3
Çekya- Hırvatistan : 1-2
B Ligi
1. Grup:
Slovenya-İskoçya: 0-0
Kuzey Makedonya-İsviçre: 0-3
C Ligi
1. Grup:
San Marino- Finlandiya : 0-7
Arnavutluk-Belarus: 2-0
3. Grup:
Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1
Slovakya-Moldova: 2-0
4. Grup:
İzlanda-Estonya: 1-1
Bulgaristan- Lüksemburg : 1-2
Kaynak: AA
Çek Cumhuriyeti Bulgaristan Hırvatistan Lüksemburg Finlandiya San Marino İngiltere İspanya Futbol Spor