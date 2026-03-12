Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 16 turu ilk maçlarında 4 karşılaşma gerçekleşti. Bayer Leverkusen, Arsenal ile berabere kalırken, PSG, Chelsea'yi mağlup etti. Real Madrid ve Bodo/Glimt de rakiplerini 3-0'la geçti. İngiliz ekipleri galip gelemedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 4 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk maçlarında 4 karşılaşma oynandı.

Alman ekibi Bayer Leverkusen konuk ettiği İngiliz temsilcisi Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Fransız takımı Paris Saint-Germain sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi 5-2 yendi.

Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol takımı Real Madrid, Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester City'yi 3-0 mağlup etti. İspanyol ekibinde Vinicius Junior, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Norveç ekibi Bodo/Glimt ağırladığı Portekiz temsilcisi Sporting'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla, son 16 turunda mücadele eden 6 İngiliz ekibi de ilk maçlarda galibiyet alamazken rövanşlar öncesinde 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

