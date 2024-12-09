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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Maç Programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Maç Programı
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Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 6. hafta maçları yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İlk gün Girona - Liverpool ve Dinamo Zagreb - Celtic gibi heyecan verici karşılaşmalarla başlayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Girona - Liverpool ile Dinamo Zagreb - Celtic karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 6. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Girona - Liverpool

20.45 Dinamo Zagreb - Celtic

23.00 Atalanta - Real Madrid

23.00 Bayer Leverkusen - Inter

23.00 Club Brugge - Sporting CP

23.00 Salzburg - Paris Saint-Germain

23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih

23.00 Leipzig - Aston Villa

23.00 Brest - PSV Eindhoven

11 Aralık Çarşamba

20.45 Atletico Madrid - Slovan Bratislava

20.45 Lille - Sturm Graz

23.00 Milan - Kızılyıldız

23.00 Arsenal - Monaco

23.00 Borussia Dortmund - Barcelona

23.00 Feyenoord - Sparta Prag

23.00 Juventus - Manchester City

23.00 Benfica - Bologna

23.00 Stuttgart - Young Boys - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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