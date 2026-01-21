Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta ilk gün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftada oynanan maçlarda Real Madrid, Monaco'yu 6-1 mağlup ederken, Inter, Arsenal'ı 3-1 yendi. Paris Saint-Germain ise Sporting CP'ye 2-1 kaybetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 7. haftasında 9 karşılaşma oynandı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında karşılaştığı Fransız ekibi Monaco'yu 6-1 mağlup etti. Müsabakaya 11'de başlayan Arda, Vinicius Junior'un kaydettiği 5. golde asist yaptı. Eflatun-beyazlılar, bu sonuçla puanını 15'e yükseltti. Gecenin en önemli maçlarından biri olan Inter - Arsenal karşılaşmasında, İngiliz ekibi sahadan 3-1 galip ayrılarak 7'de 7 yaptı. Son şampiyon Paris Saint-Germain, konuk olduğu Sporting'e 2-1 kaybetti ve 7. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Portekiz ekibi de bu galibiyetle rakibiyle puanını eşitledi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kairat - Club Brugge: 1-4

Bodo/Glimt - Manchester City: 3-1

Tottenham - Borussia Dortmund: 2-0

Inter - Arsenal: 1-3

Sporting CP - PSG: 2-1

Villarreal - Ajax: 1-2

Olympiakos - Bayer Leverkusen: 2-0

Real Madrid - Monaco: 6-1

Kopenhag - Napoli: 1-1 - İSTANBUL

