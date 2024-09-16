UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Başlıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu yarın oynanacak 6 müsabakayla başlayacak. Dev organizasyonda bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta heyecanı yarın, 18 Eylül Çarşamba ve 19 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Devler Ligi'nin ilk haftası yarın 6 karşılaşmayla başlayacak ve 19 Eylül Perşembe günü yapılacak 6 müsabakayla tamamlanacak.

İlk kez lig formatında düzenlenecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak ve grup aşaması olmayacak. Devler Ligi'ne katılan her takım bu sezon 4'ü içerde 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. 8 hafta sonunda ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. basamak arasında bulunan 16 ekip de bir üst tura kalmak için kendi aralarında play-off mücadelesi oynayacak. 25. sıra ve sonrasında yer alan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

En fazla takım Almanya ve İtalya'dan

Devler Ligi'ne bu sezon ülkeler bazında en fazla katılımı 5'er takımla Almanya ve İtalya sağladı. Bu iki ülkeyi 4'er ekiple İngiltere, İspanya ve Fransa takip etti. Hollanda, Portekiz ve Avusturya 2'şer takımla organizasyonda yer alırken, Belçika, İskoçya, Ukrayna, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Çekya ve İsviçre'den de 1'er temsilci mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye'den ise Galatasaray, play-off aşamasında İsviçre ekibi Young Boys'a, Fenerbahçe de 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'e elenerek Devler Ligi bileti alamadı.

Son şampiyon Real Madrid

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu şampiyonlukla noktaladı. Eflatun-beyazlılar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Organizasyonda 18 defa final oynayan İspanyol ekibi, 15 kez kupa sevinci yaşayarak Devler Ligi'ni en çok kazanan takım olmayı da başardı.

Devler Ligi'nin en golcüsü ve en çok maça çıkanı: Cristiano Ronaldo

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu listesinde ilk sırada yer alıyor. Bugüne kadar Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla organizasyonda 183 müsabakada boy gösteren Ronaldo, 140 kez gol sevinci yaşadı. Portekizli oyuncu, 2007-2008 sezonunda Manchester United, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında da Real Madrid ile kupada zafer elde etti.

Finale Almanya ev sahipliği yapacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun finaline Almanya ev sahipliği yapacak. Dev final, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın programı (TSİ) şu şekilde:

Yarın

19.45 Young Boys - Aston Villa

19.45 Juventus - PSV Eindhoven

22.00 Milan - Liverpool

22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb

22.00 Real Madrid - Stuttgart

22.00 Sporting CP - Lille

18 Eylül Çarşamba

19.45 Sparta Prag - Salzburg

19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk

22.00 Celtic - Slovan Bratislava

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

22.00 Manchester City - Inter

22.00 Paris Saint-Germain - Girona

19 Eylül Perşembe

19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen

19.45 Kızılyıldız - Benfica

22.00 Monaco - Barcelona

22.00 Atalanta - Arsenal

22.00 Atletico Madrid - Leipzig

22.00 Brest- Sturm Graz - İSTANBUL