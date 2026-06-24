UEFA Regions' Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Erzurum'da başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Erzurum Bölge Müdürlüğü himayesinde, Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen UEFA Regions' Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı.

Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Türkiye Futbol Federasyonu Erzurum Bölge Müdürlüğü himayesinde düzenlenen UEFA Regions' Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapmaya başladı. 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu'nun 14 bölge temsilciliğinden oluşturulan amatör futbolcu karmaları katılıyor. Yaklaşık 400 futbolcu ve antrenörün yer aldığı turnuvada Bursa, Adana, Samsun, Erzurum, İzmir, Sakarya, Kayseri, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Van, İstanbul, Trabzon ve Malatya bölge karmaları mücadele ediyor. Bölge kulüplerinde forma giyen amatör futbolculardan oluşturulan takımlar, dört ayrı grupta şampiyonluk mücadelesi veriyor. Birinci grupta Bursa, Adana, Samsun ve Erzurum; ikinci grupta İzmir, Sakarya ve Kayseri; üçüncü grupta Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Van; dördüncü grupta ise İstanbul, Trabzon ve Malatya yer alıyor.

Müsabakalar, 4'er takımlı iki grup ve 3'er takımlı iki grupta tek devreli lig usulüne göre oynanıyor. Gruplarını lider tamamlayan dört takım, 26 Haziran'da yarı final karşılaşmalarında karşı karşıya gelecek. Turnuvanın final müsabakası ise 28 Haziran tarihinde oynanacak. Organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan bölge karması, UEFA Regions' Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

İki yılda bir düzenlenen turnuvanın 2024 yılı organizasyonu da Erzurum'da gerçekleştirildi.

"Turnuvanın Erzurum'da yapılması bizim için çok kıymetli"

TFF Amatör Futbol Kurulu Koordinatör Yardımcısı Murat Kandazoğlu, Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği'nin önceki yıllarda da Erzurum'da düzenlendiğini hatırlatarak, bu yıl da organizasyona Erzurum'un ev sahipliği yapmasını planladıklarını ifade etti. Kandazoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 14 bölgesinden gelen takımları bir araya getirerek hem kaynaşmalarını sağlamak hem de bölgeler arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirmek istedik. Bu anlamda organizasyonun Erzurum'da yapılması bizim için çok kıymetli oldu. Yaz döneminde serin havasıyla Erzurum, turnuva için oldukça uygun bir ortam sunuyor. Müsabakalar keyifli bir atmosferde devam ediyor. Erzurum Bölge Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Fencioğlu Bey'in de bu organizasyonda büyük emeği ve katkısı bulunuyor. Turnuva kapsamında toplam 21 karşılaşma oynanacak. Müsabakalar sonunda şampiyon olan takımımız ülkemizi UEFA Regions' Cup'ta temsil edecek. İnşallah orada da başarılı sonuçlar alırız. Daha önce üçüncülük derecelerimiz oldu ancak artık amatör futbolda bir şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bu turnuvada mücadele eden takımlarımızın bunu başarabilecek güce sahip olduğunu gördük" dedi.

"Erzurum amatör futbol organizasyonları için önemli bir merkez"

Erzurum'un sahip olduğu tesis ve saha imkanlarıyla önemli bir futbol merkezi konumunda bulunduğunu belirten TFF Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen, "Şu anda aynı anda yaklaşık 400 futbolcuyu burada konaklatabiliyoruz. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çok sayıda saha bulunuyor ve bu sahaları etkin şekilde kullanabiliyoruz. Bu durum hem organizasyonel açıdan hem de takımlarımızın konaklama, antrenman ve müsabaka süreçleri açısından büyük kolaylık sağlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu amatör futbola büyük önem vermektedir. Biz de bu değeri UEFA Regions' Cup organizasyonuyla taçlandırıyoruz. Yaklaşık 400 futbolcu ve antrenörümüzle birlikte, 14 bölgeden gelen takımlarımızın katılımıyla burada adeta bir futbol festivali havasında müsabakalar gerçekleştiriyoruz. Buradan çıkacak takımın ülkemizi UEFA Regions' Cup'ta en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı