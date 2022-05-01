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UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev

AA - Süha Gür - Spor
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UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final müsabakalarında görevlendirildi.

FIFA kokartlı Türk hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final müsabakalarında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FIFA kokartlı hakemimiz Gamze Durmuş Pakkan, 3-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final müsabakalarında görev alacak."

AA / Süha Gür - Spor

Avrupa Futbol Şampiyonası, Futbol, Türk, UEFA, Spor, Haberler

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