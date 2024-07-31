Üye Girişi
Haberler

UEFA'dan devrim niteliğinde karar! Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ilk kez bilgisayar yardımıyla gerçekleşecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA, 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek kura çekiminde değişikliğe gitti. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ilk kez bilgisayar yardımıyla gerçekleşecek. Yeni formatta oynanacak Devler Ligi'nde takımların sıralaması eski sistemle belirlenip eşleşmeler otomatik bir yazılımla belli olacak. Ayrıca tüm Avrupa kupaları bundan sonra lig formatına göre oynanacak.

UEFA, 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapılacak olan kura çekimlerindeki değişiklikleri açıkladı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde format da değişti. 3 turnuva da bundan sonra lig formatına göre oynanacak.

GRUP AŞAMASI KALDIRILDI

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup aşamasında 36'şar takım mücadele edecek. En büyük yenilik ise geleneksel grup aşaması yerine tüm takımların tek bir lig sıralamasıyla belirlenecek olması. Her kulüp, lig aşamasında evde ve dışarda 3'er maç yerine, toplam 8 farklı rakiple 4'ü içeride 4'ü dışarıda olmak üzere 8 maç yapacak. Lig aşamasında yer alan ilk 8 takım doğrudan eleme turuna geçecek. 9-24 arasında bitiren takımlar birbirleriyle iki ayaklı elemeler oynayacak. Bu eleme turunu geçen takımlar adını son 16 takım arasına yazdıracak.

UEFA'dan devrim niteliğinde karar! Avrupa kupalarında tarihi değişiklik

ÖZEL DAVETİYEYLE 2 TAKIM KATILACAK

Tüm turnuvalarda şu an 32 takım mücadele ediyor. 2024/25'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'ne eklenecek 4 takım ise çeşitli faktörlerle belirlenecek. UEFA Ülke Sıralaması'nda ilk 4 sıradaki ülkeden 4'er takım katılıyordu. Bundan sonra 5. sıradaki ülkeden de 4 takım alınacak. Şampiyonlar yolundan şu ana kadar 4 takım katılıyordu. Buradan katılacak takım sayısı 5'e yükselecek. Bir önceki sezon en çok puan toplayan iki ülkeden ekstra iki takım daha özel davetiyeyle Şampiyonlar Ligi'ne katılacak

UEFA'dan devrim niteliğinde karar! Avrupa kupalarında tarihi değişiklik

KURAYI YAZILIM ÇEKECEK

Her takım için belirlenmiş bir otomatik yazılım dört potada rastgele sekiz rakip çekecek ve bu rakipler ekranda gösterilecek. Yazılım ayrıca hangi maçların iç sahada, hangi maçların deplasmanda olacağına da karar verecek. Kura çekimi Pot 1 ile başlayacak. Dokuz takımın tamamına birbiri ardına sekiz rakip atanacak ve tüm takımlara sekiz rakip atanana kadar azalan sırayla diğer potlarla devam edecek. UEFA, yaptığı açıklamada, otomatik yazılım sisteminin, yönetmeliklerin koyduğu tüm koşullar çerçevesinde gerçekleşeceğini garanti ettiğini belirti. (Aynı ülkeden ikiden fazla rakibin olmaması gibi)

UEFA'dan devrim niteliğinde karar! Avrupa kupalarında tarihi değişiklik

KURA ÇEKİMİ VE FİKSTÜR NE ZAMAN?

Avrupa'da kura çekimleri 29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Turnuvalardaki yeni formatla birlikte kura çekimi de değişecek. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aynı şehirlerde oynayan takımların maçlarının çakışmaması için müsabaka tarihlerini ve maç başlama saatlerini içeren fikstür daha sonra hazırlanacak ve 31 Ağustos Cumartesi günü ilan edilecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Bilgisayar Konferans Yazılım Futbol Spor Haberler

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

 Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Bakmadan Geçme

Yeşil Yol filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeşil Yol filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seydişehir, Yunak, Hadim 1 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! İntikam bayrağı nedir? İntikam bayrağının anlamı ne? İran'da intikam bayrağı çekildi mi? Kenan Işık eşi ve çocukları kimdir? Kenan Işık eşi Beril Işık kimdir? Kenan Işık kaç çocuğu var? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Döşemealtı, Gazipaşa, Elmalı 1 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! YAŞ toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gündemi nedir, ne zaman açıklanacak? Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Kestel, Mudanya, Nilüfer 1 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Ozan Can Kökçü kimdir? Ozan Can Kökçü nereli, kaç yaşında? Kerahat vakti nedir? Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? #128332 İETT otobüs, Marmaray, metrobüs, metro, vapur fiyat listesi! 2024 İstanbul toplu taşıma İETT tam, öğrenci zamlı fiyatları! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Akyurt, Beypazarı 1 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ konusu ne? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti oyuncuları kim? #128250 1 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! 1 Ağustos burç yorumları nedir? AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 4N1K 2 filmi nerede çekildi? 4N1K 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title