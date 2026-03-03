UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Polonya ekibi Lech Poznan ile karşı karşıya geleceği iç saha maçının İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynama talebini UEFA kabul etmedi.

ARDA TURAN, İKİ MAÇI DA POLONYA'DA OYNAYACAK

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'in talebini reddetti. Karara göre Shakhtar Donetsk, Polonya ekibi Lech Poznan ile Konferans Ligi Son 16 Turu eşleşmesinde karşılaşacağı iki maçı da 12 Mart ve 19 Mart tarihlerinde Polonya'da oynayacak.

GÖZTEPE STADINDA OYNAMAK İSTEMİŞTİ

Ukrayna ile Rusya arasında 4 yıldır devam eden savaştan dolayı Avrupa kupalarındaki maçlarını Polonya'da oynayan Shakhtar'ın teknik direktörü Arda Turan, rakibinin aynı ülke takımı olmasından dolayı iç saha maçını Göztepe'nin stadında oynamak istediğini ifade etmişti.

İZMİR EKİBİNDEN OLUMLU YANIT GELDİ

A Milli Takım ve Galatasaray'da oynayan, ülkemizi yıllarca Atletico Madrid ve Barcelona'da temsil eden Arda Turan'ın talebine Göztepe yönetimi ve taraftarları olumlu karşılık vererek Ukrayna ekibini İzmir'e davet etmişti. Göztepeli taraftarlar, Süper Lig'de geçen cumartesi günü oynanan Eyüpspor maçında Shakhtar Donetsk için, "Bizim evimiz, sizin eviniz" pankartı açmıştı.

UEFA ARDA TURAN'IN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Ancak Konferans Ligi organizasyonunu düzenleyen UEFA, stat ve ülke değişikliği talebini kabul etmedi. İki takım arasında 19 Mart Perşembe günü Shakhtar Donetsk'in ev sahibi olacağı rövanş maçı Polonya'da Krakow'daki Henryk Reyman's Stadı'nda oynanacak.