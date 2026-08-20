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Trabzonspor ilk yarıda geriye düştü: 0-1

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Onana'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan ve çaprazdan kaleci Dibusz ile karşı karşıya kalan Mohamed Salah'ın vuruşunda top Dibusz'dan döndü. Dönen top Salah'a çarparak auta çıktı.

17. dakikada Oliver Nagy'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Zachariassen, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

36. dakikada sağ çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Bamadile Yusuf'un şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.

Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari, Saviola, Umut Nayir, Mohamed Salah, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydın, Muçi, Ozan Tufan, Savic, Malinnovskyi, Mustafa Eskihellaç, Mitango, Aral Şimşir, Metehan Mimaroğlu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu, Corbu, Rommens, O'Dowda, Bamidele Yusuf, Joseph, Zachariassen

Yedekler: Adam Varga, Zohore, Adam Nagy, Levi, Osvath, Arzani, Kenan Kadro, Cirkovic, Kanichowsky, Zeteny Varga,Lakatos, Lisztes

Teknik Direktör: Balazs Borbely

Gol: Zachariassen (dk. 17) (Ferencvaros)

Sarı kartlar: Bamadile Yusuf, Zachariassen (Ferencvaros)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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