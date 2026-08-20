Trabzonspor ilk yarıda geriye düştü: 0-1
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Onana'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan ve çaprazdan kaleci Dibusz ile karşı karşıya kalan Mohamed Salah'ın vuruşunda top Dibusz'dan döndü. Dönen top Salah'a çarparak auta çıktı.
17. dakikada Oliver Nagy'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Zachariassen, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
36. dakikada sağ çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Bamadile Yusuf'un şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.
Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari, Saviola, Umut Nayir, Mohamed Salah, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydın, Muçi, Ozan Tufan, Savic, Malinnovskyi, Mustafa Eskihellaç, Mitango, Aral Şimşir, Metehan Mimaroğlu
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu, Corbu, Rommens, O'Dowda, Bamidele Yusuf, Joseph, Zachariassen
Yedekler: Adam Varga, Zohore, Adam Nagy, Levi, Osvath, Arzani, Kenan Kadro, Cirkovic, Kanichowsky, Zeteny Varga,Lakatos, Lisztes
Teknik Direktör: Balazs Borbely
Gol: Zachariassen (dk. 17) (Ferencvaros)
Sarı kartlar: Bamadile Yusuf, Zachariassen (Ferencvaros)