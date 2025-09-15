UEFA açıkladı! Galatasaray, Avrupa'da 5 takım arasında

UEFA'nın yayımladığı "Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı" başlıklı rapor açıklandı.

240 MİLYON TARAFTARLA REKOR KIRILDI

Açıklanan rapora göre; geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı.

MANCHESTER UNITED VE REAL MADRID ZİRVEDE

Manchester United ve Real Madrid, tüm kulvarlarda 2 milyon taraftar barajını geçerek birinci oldu. Üçüncü sıradaki Manchester United'ın maçlarını ligde 1 milyon 401 bin 196, yerel kupalarda 286 bin 840, Avrupa karşılaşmalarında ise 512 bin 231 taraftar tribünden takip etti. Böylece kırmızı-beyazlıların sezon toplamı 2 milyon 200 bin 268 oldu ve üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA TARAFTAR DESTEĞİ OLAN 5 KULÜP

Rapora göre Avrupa'da en fazla taraftar desteği alan ilk 5 kulüp Manchester United, Real Madrid, Inter, Borussia Dortmund ve Bayern Münih oldu. Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Arsenal, ligde sezonun tamamını yüzde 100 doluluk oranı ile tamamladı.

GALATASARAY 5 BÜYÜK LİG DIŞINDAKİ 5 TAKIMDAN BİRİ

Temsilcimiz Galatasaray ise geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 1 milyondan fazla taraftarını tribüne çekerek Avrupa'nın sayılı takımları arasına girdi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu.