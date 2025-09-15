UEFA açıkladı! Galatasaray, Avrupa'da 5 takım arasında
UEFA'nın 'Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı' başlıklı raporu yayımlandı. Rapora göre, geçen sezon 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı. Manchester United ve Real Madrid taraftar barajını geçerek zirveye oturdu. Galatasaray ise 1 milyondan fazla taraftarını tribüne çekerek Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu.
UEFA'nın yayımladığı "Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı" başlıklı rapor açıklandı.
240 MİLYON TARAFTARLA REKOR KIRILDI
Açıklanan rapora göre; geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı.
MANCHESTER UNITED VE REAL MADRID ZİRVEDE
Manchester United ve Real Madrid, tüm kulvarlarda 2 milyon taraftar barajını geçerek birinci oldu. Üçüncü sıradaki Manchester United'ın maçlarını ligde 1 milyon 401 bin 196, yerel kupalarda 286 bin 840, Avrupa karşılaşmalarında ise 512 bin 231 taraftar tribünden takip etti. Böylece kırmızı-beyazlıların sezon toplamı 2 milyon 200 bin 268 oldu ve üçüncü sırada yer aldı.
EN FAZLA TARAFTAR DESTEĞİ OLAN 5 KULÜP
Rapora göre Avrupa'da en fazla taraftar desteği alan ilk 5 kulüp Manchester United, Real Madrid, Inter, Borussia Dortmund ve Bayern Münih oldu. Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Arsenal, ligde sezonun tamamını yüzde 100 doluluk oranı ile tamamladı.
GALATASARAY 5 BÜYÜK LİG DIŞINDAKİ 5 TAKIMDAN BİRİ
Temsilcimiz Galatasaray ise geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 1 milyondan fazla taraftarını tribüne çekerek Avrupa'nın sayılı takımları arasına girdi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu.