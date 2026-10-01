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UCI, 2027 yol bisikleti takvimini açıkladı; Türkiye'de sezon Antalya'da başlıyor

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UCI, 2027 yol bisikleti takvimini açıkladı; Türkiye'de sezon Antalya'da başlıyor
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UCI, 2027 yol bisikleti yarış takvimini duyurdu. Türkiye'deki UCI programı 13 Şubat'ta Antalya'da başlayacak, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 25 Nisan-2 Mayıs'ta yapılacak ve takvim 2-5 Eylül'de Tour of İstanbul ile tamamlanacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2027 yılı yol bisikleti yarış takvimini açıkladı. Türkiye'de sezonun ilk UCI organizasyonu 13 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek Grand Prix Antalya ile başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 25 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2027 yılı yol bisikleti yarış takvimini açıkladı. Türkiye'de sezonun ilk UCI organizasyonu 13 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek Grand Prix Antalya ile başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 25 Nisan- 2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından Türkiye'deki UCI takvimi, mayıs ve haziran aylarında Grand Prix Kırıkkale, Grand Prix Anadolu ve Tour of Anatolia organizasyonlarıyla devam edecek. 24-27 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Yol Şampiyonası da sezonun önemli organizasyonları arasında yer alacak.

2027 Türkiye bisiklet sezonunun son uluslararası organizasyonu Tour of İstanbul olacak. UCI 2.1 kategorisindeki yarış, 2-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Böylece şubat ayında Antalya'da başlayan Türkiye UCI takvimi, yaklaşık 7 aylık yarış programının ardından İstanbul'da tamamlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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