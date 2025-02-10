Uçağa bindi, geliyor: Galatasaray, 5. transferini KAP'a bildirdi

Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray, sağ bek transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattı

GALATASARAY, LENS'İ KİRALIK TRANSFERE İKNA ETTİ

Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens'i ikna etti.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

UÇAKTAN VİDEO GELDİ: BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu akşam (pazartesi) İstanbul'a gelecek. Frankowski'yi taşıyan uçak, saat 20.00-20.30 sularında İstanbul'a inecek. Sarı-kırmızılılar, deneyimli futbolcunun uçaktan videosunu paylaştı. Franskowski, Türkçe "Merhaba Galatasaray ailesi" diyerek sarı-kırmızılı taraftarlara ilk mesajını verdi.

SATIN ALMA OPSİYONU NE KADAR?

L'Equipe'te yer alan haberde; Frankowski'nin Lens'ten 2 milyon euro maaşla yeni kontrat ve 2.5 yıllık yeni sözleşme istediği ancak Fransız kulübünün, 2028'de bitecek sözleşmesinin verdiği güçle bu teklifi reddettiği; Polonyalı oyuncunun da veda talebini kulüp yönetime ilettiği belirtildi.

Polonyalı oyuncunun Lens'ten istediği 2 milyon euro maaşı Galatasaray'dan alacağı, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı. Lens'in Frankowski için 10 milyon euro fiyat belirlediği, Galatasaray'ın da kiralama bedeli, zorunlu satın alma opsiyonu ve bonuslar dahil bu rakamı vereceği kaydedildi.

ANTRENMAN YAPMAYI VE OYNAMAYI REDDETTİ

Öte yandan Foot Mercato'daki haberde Frankowski'nin Galatasaray'a transfer olmak için Lens'e rest çektiği ve Fransız ekibinde antrenmana çıkmayı ve oynamayı reddettiği öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı. Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.