U19 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Hazırlık Kampına Erzurum'da Başladı

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı eteklerindeki Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk etap programı için kente gelen U19 Kadın Futbol Milli Takımı, teknik direktör Aytürk Kıyıcı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Kıyıcı yönetiminde milli futbolcular, ikinci antrenmanlarını sağanak yağış altında yaptı. Isınma hareketleri ve pas çalışması yapan milliler, antrenmanı çift kale maçla bitirdi.

İlk etap kampının bir hafta süreceğini belirten U19 Kadın Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı, eylül ayında Belarus ile iki hazırlık maçı yapacaklarını söyledi. Kampın ikinci antrenmanını sağanak yağış altında yaptıklarını belirten Kıyı, "Cumartesi gününe kadar buradayız. Eylül'de Belarus ile iki hazırlık maçı yapacağız. Kasım ayında Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası A liginde mücadele edeceğiz. İkinci günkü antrenmanı sağanak yağışı altında yaptık. Bunu avantaja çevireceğiz çünkü Polonya'daki maçlarda böyle bir havada oynanacak. Burada 29 sporcu var. Geniş bir kadroya sahibiz. Geçen yılda Erzurum'da hazırlık kampı yaptık. Erzurum'u seviyoruz. Erzurum'daki imkanlar çok iyi. Bölge müdürlüğü bizlere her türlü imkanı sunuyor. Havalar sıcak değil, insanların yaklaşımı harika. Ondan dolayı kamplarda Erzurum'u tercih ediyoruz" diye konuştu.

Milli takım sporcularından Sara Temel, takımla çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bence herkes çok iyi çalışıyor. Polonya'da, Avrupa Şampiyonası maçları oynayacağız. Bence takım çok disiplinli, çok çalışıyoruz. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz" dedi

Sağanak yağış altında yaptıkları antrenmanın kendilerini zorladığını ifade eden Ecem Öztürk ise "Çok iyi bir ortam var burada. Kasım ayı sonundaki maçlar için çok iyi çalışıyoruz. İnşallah güzel geçecek her şey. Futboldaki hedefim A milli takım forması giyebilmek ve yurt dışında oynayabilmek" şeklinde konuştu.