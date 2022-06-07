U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor - Haberler

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U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor

U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları aday kadrosu açıklandı. Takımda Beşiktaş altyapısından hiçbir futbolcunun yer almaması dikkat çekerken, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'a tepki yağdı. Oyuncu seçiminde adil olunmadığını düşünen futbolseverler, Kafkas'ı istifaya çağırdı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'a, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek U18 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandıktan sonra tepki yağdı.

U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyorU18 Milli Takımı'nın aday kadrosu

TOLUNAY KAFKAS'A TEPKİ YAĞIYOR

Kadroda Beşiktaş altyapısından hiçbir futbolcuya yer verilmemesi sosyal medyada gündem oldu. Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı U18 Milli Takımı'nda Beşiktaşlı futbolcuların bulunmamasını adaletsizlik olarak yorumlayan futbolseverler, Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ı istifaya çağırdı.

U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor

U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor

U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor

U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor

U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor

U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor

U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Akdeniz Oyunları Tolunay Kafkas Spor Haberler

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