U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları aday kadrosu açıklandı. Takımda Beşiktaş altyapısından hiçbir futbolcunun yer almaması dikkat çekerken, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'a tepki yağdı. Oyuncu seçiminde adil olunmadığını düşünen futbolseverler, Kafkas'ı istifaya çağırdı.
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'a, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek U18 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandıktan sonra tepki yağdı.
TOLUNAY KAFKAS'A TEPKİ YAĞIYOR
Kadroda Beşiktaş altyapısından hiçbir futbolcuya yer verilmemesi sosyal medyada gündem oldu. Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı U18 Milli Takımı'nda Beşiktaşlı futbolcuların bulunmamasını adaletsizlik olarak yorumlayan futbolseverler, Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ı istifaya çağırdı.