U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor - Haberler

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'a, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek U18 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandıktan sonra tepki yağdı.

U18 Milli Takımı'nın aday kadrosu

TOLUNAY KAFKAS'A TEPKİ YAĞIYOR

Kadroda Beşiktaş altyapısından hiçbir futbolcuya yer verilmemesi sosyal medyada gündem oldu. Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı U18 Milli Takımı'nda Beşiktaşlı futbolcuların bulunmamasını adaletsizlik olarak yorumlayan futbolseverler, Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ı istifaya çağırdı.