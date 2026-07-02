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İzmir potada gençleriyle gururlu

İzmir potada gençleriyle gururlu
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İstanbul'da düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda Türkiye, gruptan lider çıktıktan sonra Venezuela'yı 78-73 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, yarın Fransa ile karşılaşacak.

İSTANBUL'da düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı oyuncularımız gruptan 3'te 3'le lider çıktıktan sonra son 16'da da Venezuela engelini 78-73'lük skorla aşıp çeyrek finale adlarını yazdırırken, İzmir gençleriyle gurur duydu. Türkiye grubunda Yeni Zelanda'yı 112-100, Slovenya'yı 87-66, Porto Riko'yu 98-77 yendikten sonra Venezuela'yı da geçip son 8'de Fransa'yla eşleşti. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maç yarın saat 20.45'te başlayacak.

U17 Milli Takım'ın kadrosunda Karşıyaka'nın Kamerun asıllı altyapı oyuncusu Beşir Briant ile Aliağa Petkimsporlu Atahan Ağaçdeden ve Emre Yazıcı bulunuyor. Ay-yıldızlıların yardımcı antrenörlüğünü Göztepe Antrenörü Nehir Berk yapıyor. Daha önce şu an NBA'de Philadelphia 76ers'ta oynayan A Milli Takım'ın Nijerya asıllı yıldızı Adem Bona'yı da yetiştiren Karşıyaka, Beşir Briant'ı da Dünya Kupası'nda vitrine çıkardı. Kaf-Kaf ve Petkimspor'un gençleri geçen sezon Basketbol Gençler Ligi'nde Dörtlü Final oynamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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