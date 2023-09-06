TVF ve Misli.com Sultanlar Ligi ve A Milli Kadın Voleybol Takımı arasında sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Misli.com arasında Sultanlar Ligi ve A Milli Kadın Voleybol Takımı resmi sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Kemer Country Club'da gerçekleştirilen törene, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, milli sporcular İlkin Aydın ve Elif Şahin katıldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Yıldırım Demiören'in Türk sporuna uzun yıllardır desteğine yakından şahit olduğunu belirterek, "Ben ilk olarak rahmetli Erdoğan Demirören ağabeyimizin özel ödülünü almıştım. Kendisi, 'Ne kadar güzel şeyler oluyor bu voleybolda, benim voleybola sevgim ayrı' demişti. Öncelikle Demirören ailesine Türk sporuna verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Misli.com Sultanlar Ligi dünyanın en iyi ligi. Avrupa'da son oynanan şampiyonada 2 Türk takımının oynaması Türk spor tarihinde bir ilktir. Paydaşlardan söz ediyorum ki bu paydaşlar sponsorlarımız ve kulüplerimiz. Bugün Sultanlar, daha önce final oynayıp da şampiyon olamadığımız yerde şampiyonluk elde ettiler. Geldiğimiz noktada son olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonunu yeniyorsunuz. Bu zaferi elde eden Sultanlar, 'Türk voleybolunda sıra ne var' diye sorulduğunda 'ne varsa zirveye talibiz' diyorlar. Olimpiyat elemesi oynanacak ve yüzde yüz olimpiyatlarda yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonluğu sonrasında Türk bayrağını göndere çekilişi ve İstiklal Marşı'nın okunuşu sırasında eşsiz duygular yaşadıklarını dile getiren Üstündağ, "Bu zaferler elde edilirken de sponsorların desteğini unutmayacağız. Misli, bugün itibarıyla Sultanlar Ligi ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın sponsoru oldu. Destekleri daha fazla almanın mutluluğunu sizlerle yaşıyoruz. Ben ve ekibim güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Bu iş birliğinin Türk voleyboluna, Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. Sıradaki olimpiyatlarda bu mutluluğu ülkeye yaşatmanın gayretini vereceğiz. Tüm paydaşlarımızla gurur duyuyorum Sayın Demirören size ve ekibinize şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Yıldırım Demirören: "Voleybola fayda sağlamaya devam etmenin heyecanını yaşıyoruz"

Yıldırım Demirören de voleybola destek olmaktan dolayı her zaman mutlu olduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Voleybola duyduğumuz sevgi ve ilgi, rahmetli babamız Erdoğan Demirören'in 1979 yılında Ankara Pazarları Voleybol Takımı'nı kurmasıyla başladı. Bizler de rahmetli babamızın spora verdiği desteği sürdürmeyi görev bildik. Misli olarak kadınlarda ve erkeklerde basketbol ana sponsorlukları, Futbol Federasyonu lig ve isim sponsorlukları ile futbol kulüplerine olan desteğimizle Türk sporuna elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün ise başarılarıyla adını tüm dünyaya duyuran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın ve birbirinden değerli takımlarımızın yer aldığı Sultanlar Ligi'nin resmi sponsoru olarak, Türkiye'de son yıllarda hızla yükselen voleybola fayda sağlamaya devam etmenin heyecanını yaşıyoruz. İnanıyorum ki sporcularımızın üstün başarıları katlanarak sürecek ve Türk milletine daha nice sevinçler yaşatacaklar. Bu önemli iş birliğinin oluşumunda emeği geçen, başta TVF Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'a, yönetim kuruluna, emeği geçen tüm federasyon ve Misli profesyonellerine teşekkür ediyor, iş birliğimizin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum."

Açıklamaların ardından Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a günün anısına özel hediye ve plaket takdim etti.

İmza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli voleybolcu İlkin Aydın da çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Bu zamana kadar bize inanan, emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de güzel bir noktayı temsil ettiğimizi düşünüyorum ve daha yeni başlıyoruz. Başarımızın katlanarak devam edeceğine inanıyorum. Seneye olimpiyatlarda da şampiyonluk için oynayacağımızı düşünüyorum. Bizi izlemeye ve bize inanmaya devam edin, muhteşem bir ekip geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli oyuncu Elif Şahin ise "Herkese teşekkürler. Desteğinizi her zaman hissettirdiğiniz için, bu gururu ülkemizi yaşattığımız için çok mutluyuz. " ifadelerini kullandı.