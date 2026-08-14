Voleybolda Unutulmaz Gece: Milli Takımlar Gala Gecesi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), kadınlar ve erkeklerde düzenlenecek 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesinde "Milli Takımlar Gala Gecesi" etkinliği düzenledi.

İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen gala gecesine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF yönetim kurulu üyeleri, kadın ve erkek A Milli Voleybol Takımları ile teknik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Mehmet Akif Üstündağ, güzel bir gecede voleybol ailesiyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Başarının sırrı şu gördüğünüz tablo. Ekibime huzurlarınızda teşekkür ediyorum, iyi ki varlar. Türk voleybolunda Milletler Ligi'nin ortalaması alındığında dünya bir numarasıyız. Bu çok önemli ve gurur duyulacak bir başarı. Erkek milli takımımız için programlı ve sabırlı bir şekilde çalışacağız. Hayalimiz kadınlar ve erkeklerle el ele olimpiyatlara gidip madalya kazanabilmek. Bunu başaracak bir milletiz. Her organizasyonda finallerde yer almak herkese nasip olmayan bir başarıdır. Bize verdikleri katkı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize bu ülkede kapısını açmayan yok. Türk voleybolu bu güzellikleri hep yaşayacaktır, yaşatmaya da devam edecektir. Voleybolu sevmekten vazgeçmeyin. Önce kızlar sahada mücadele edecek, biz de eksiklerini tamamlayıp onlara inanacağız. Akdeniz Oyunları'na giden takımlarımız da var. Orada da kürsüde yer alacağız. Altın madalyayı boynumuza takarak döneceğimize inanıyorum. Akdeniz Oyunları için de takımlarımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Menajeri Orkun Özel, tarihi bir sezonda takımın parçası olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum, bize her türlü desteği sağladılar. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımda iyi bir sinerji var. Bu yüzden başarının kolaylaştığını düşünüyorum. Önemli olan geldiğimiz seviyeyi korumak." dedi.

Küçük ama önemli adımlarla ilerlediklerini belirten A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac, "Burada olmak bir onur. Küçük ama önemli adımlarla ilerliyoruz. Kadın milli takımımız gibi olmak kolay değil. Çok mutlu ve hırslıyız. İyi voleybol oynamak ve iyi bir takım olmak istiyoruz. En iyi şekilde çalışıp şampiyonada bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Murat Yenipazar ise uzun bir yolda olduklarını ifade ederek, "Destekleriniz için minnettarım. Doğru bir yolda ilerliyoruz. Eda kaptanın taşıdığı bayrağın arkasında olimpiyatlarda olmak çok isteriz. Çalıştığımız her günün, aldığımız her maçın değerini bilmeye çalışıyoruz. İlk ona girdik, daha yukarı çıkmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Daniele Santarelli: "Altın madalyayı istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenlenecek olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Evde oynamak çok keyifli olacak. Çok mutluyuz, başkanımıza ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. Organizasyon İstanbul'da düzenlendiği için çok heyecanlıyız. Harika bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Antalya'da bir hazırlık kampımız oldu. Harika bir ortamda çalıştık. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir antrenman yaptılar, eğer öyle olmasaydı bu kadar güzel bir akşam yaşıyor olmazdık. Altın madalyayı istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız."

A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, çok keyifli bir akşam geçirdiklerini belirterek, "Bu gece için teşekkür ediyoruz. Avrupa Şampiyonası öncesinde enerji dolduk. Sayın başkanımıza, federasyonumuza, kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Takımımız için en iyisini yapabilmek istiyoruz. Aile olmak çok önemli. Önemli bir şampiyona var ve evimizdeyiz, bunun avantajını kullanacağız. Umuyorum hepimizin hayali gerçek olur. Son topa kadar mücadele edeceğiz ve birlikte başaracağız." dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ise bu yaz Milletler Ligi şampiyonu olan takım arkadaşlarını kutlayarak şunları söyledi:

"Avrupa Şampiyonası için sayılı günler kaldı. Heyecanlıyız, hedefimiz belli. Çok güzel bir ortamda çalışıyoruz. İstanbul seyircisiyle güzel bir enerji ortaya koyup adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Son şampiyonuz, evimizdeyiz. Bunun nasıl bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Kazandığımız başarılarla yetinmiyoruz, her turnuvaya yeniden inanarak ve aynı heyecanla hazırlanıyoruz. Son topa kadar mücadelemizi vereceğiz. Ülkemizi gururlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hepimize güzel bir şampiyona diliyorum."

Gala gecesi, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA