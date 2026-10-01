Turus, 10 belediyeyle trafiğe kapalı geleneksel oyun sokakları kurulacağını açıkladı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, 10 belediyeyle işbirliği içinde trafiğe kapalı "geleneksel sporlar oyun sokakları" oluşturulacağını söyledi.

Federasyonun 30 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Turus, faaliyetlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Göreve geldikten sonra 6 yeni branşla çalışmalara başladıklarını belirten Turus, bu branşların oyun altyapılarını oluşturduklarını, ardından geleneksel oyunların tanıtılması amacıyla "geleneksel oyunlar tırı" projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Turus, 68 ilde yaklaşık 250 bin çocuğa ulaştıklarını, geleneksel oyunlar tırını Avrupa'da 7 farklı ülkeye götürerek yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklarla da bir araya geldiklerini aktardı.

Mas güreşi ve mangala müsabakalarını bu yıl tamamladıklarını ifade eden Turus, hakem ve antrenör yapılanmasının da güçlendirildiğini dile getirerek, "Artık her ile müsabakayı götürüp Türkiye şampiyonalarımızı farklı boyuta getireceğiz. Bizim müsabakalarımızın farkı, geleneksel oyunlar, ailelerin içerisinde bulunduğu, geleneksel festivallerimizin ve şenliklerimizin olduğu bir altyapıya sahip. Dolayısıyla her bir müsabakamız bir şenliğe, festivale karşılık geliyor." dedi.

Geleneksel oyunların evlerde, sokaklarda ve mahallelerde daha fazla oynanmasını istediklerini dile getiren Turus, "Geleneklerine, kültürüne sahip gençlerin daha özgüvenle geleceğe adım attıklarını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' dediği o yüzyıla gelenekleriyle ve emin adımlarla girecek gençleri bu federasyonun çatısı altında inşallah yetiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Geleneksel sporlar oyun sokakları oluşturacağız"

Geleneksel sporların günlük hayatın içine daha fazla dahil edilmesi amacıyla "geleneksel sporlar oyun sokağı" projesini de hayata geçirecekleri bilgisini veren Turus, projenin geçmişte çocukların sokaklarda oyun oynadığı kültürü yeniden canlandırmayı amaçladığını ifade etti.

Projenin zamanla Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını söyleyen Turus, şöyle devam etti:

"Şimdi sokaklarda oyunu tekrar teşvik edebilmek için 10 belediyemizle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda, trafiğe kapalı, tamamıyla çocuklarımızın kendi geleneklerini yaşayacağı, ailelerinin gelip oralarda çocuklarına oyunları oynatırken kendilerinin de o geçmiş günleri yad edeceği 'geleneksel sporlar oyun sokakları' oluşturacağız. Hatta sokağın içerisine bir de geleneksel bakkal koyacağız. Çok iyi biliyoruz ki sokakların güvenli olabilmesi için çocukların o sokaklarda oynaması lazım. Güvenli sokaklar, güvenli mahalleler, güvenli şehirler oluşturuyor."

"Ankara'da geleneksel oyunlar müzesi kuracağız"

Ankara'da Geleneksel Oyunlar Müzesinin kurulmasının da planlandığını anlatan Turus, "Oyunlarımız nereden geliyor, kimlerden geliyor?.. Bizim oyunlarımızın birçoğunu şehzadeler, sultanlar daha sultanlığa hazırlanırken o stratejiyi, bu tarihi oyunlarla uygulayarak yetişiyorlar. Bunların hepsini anlatacağız. Çocuklarımızı o tarihin ihtişamlı unsurlarıyla donatıp, oyunlar oynarken aynı zamanda öğretmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mangala, mas güreşi, geleneksel kızak, halat çekme, Divanü Lügati't-Türk'te "çögen" olarak geçen eğir oyunu ve onikitaş branşıının federasyonun faaliyet gösterdiği branşlar arasında yer aldığını kaydeden Turus, federasyonun iki yıllık süreçte önemli yapılanma gerçekleştirdiğini belirtti.

Turus, bu yıl 2 bin 700 sporcuyla müsabakaları tamamladıkları, federasyonda 355 hakem ve 475 antrenörün bulunduğu ve 100'ün üzerinde yeni kulüp oluşturdukları bilgilerini paylaştı.

Türk Devletleri Teşkilatı için de geleneksel sporlar önemli

Turus, geleneksel sporların uluslararası alanda daha görünür hale gelmesinde Etnospor Birliğinin çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayarak Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

Bilal Erdoğan'ın geleneksel sporlar ve kültürün gençlere aktarılması konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Turus, "Sayın Bilal Erdoğan, her platformda kendi kültürüyle yetişecek, kendi geleneksel sporlarını bilecek, kendi geleneklerine sahip çıkacak ve bununla gurur duyacak gençler yetiştirmek için mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların yalnızca sporla sınırlı olmadığını aktaran Turus, kültür, gastronomi, tarih ve bilim alanlarında da geleneklerle bağını koruyan, ancak günümüz şartlarını bilen gençlerin yetiştirilmesinin amaçlandığını Etnospor Festivali'nin de bu anlayışın önemli bir yansıması olduğunu ve festivalin yıllar içerisinde büyük katılım artışına ulaştığını dile getirdi.

Turus, "Biz bu işe ilk başladığımız zaman inanın, katılım sayısı 2026'daki Etnospor Festivali'ndeki katılım sayısının herhalde 50'de 1'iydi. Ama şimdi Türkiye'den, dünyadan Etnospor Festivali'ne aileler akın akın geliyor ve bir günün tamamını orada geçiriyorlar." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak kültürel değerlerin yaşatılması için önemini de vurgulayan Turus, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bizim geleneklerimizde insanı yaşatmak vardır. Bizim misafirperverliğimizde kimseyi ayırır mıyız?. 'Misafir bereket getirir' deriz ama dil, din, renk, ırk ayrımı yapmaksızın misafir algımız var. Türk Devletleri Teşkilatı dünyaya bunu yayacak inşallah. Hiçbir fark gözetmeksizin insanı merkeze koyan ve insanı yaşatmak için mücadele eden bir teşkilat olacak. Biz de geleneksel sporlarla Türk Devletleri Teşkilatı'nın insan kaynağını, beşeri sermayesini yetiştirmeye inşallah devam edeceğiz."

Kaynak: AA