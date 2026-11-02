Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan 2027 Dünya Kupası'nda başarı bekliyor

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği 2027 FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi yeniden gururlandıracak bir başarı elde etmek istediklerini söyledi.

Hidayet Türkoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da AA muhabirine, A Milli Takım'ın Avrupa ikinciliğinin ardından Dünya Kupası elemelerinde ortaya koyduğu performans, milli oyuncuların kulüplerdeki durumu ve 2027 FIBA Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milli basketbolcuların son dönemde elde ettikleri başarılarla önemli bir öz güven kazandığını belirten Türkoğlu, aynı motivasyonun Katar'da 27 Ağustos-12 Eylül 2027'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda da sahaya yansımasını beklediklerini dile getirdi.

Ay-yıldızlı ekibin sahadaki birlikteliğini korumasının önemine dikkati çeken Türkoğlu, "Önemli olan sporcularımızın devam ettirdikleri öz güven ve sahadaki birliktelik. Bunu yansıttıkları takdirde inşallah Dünya Kupası'nda tekrar ülkemizi gururlandıracak başarılar elde etmek isteriz." dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda ve eleme karşılaşmalarında ortaya konulan basketbolun kendilerini Dünya Kupası için de umutlandırdığını anlatan Türkoğlu, "İnşallah Riga'da ve şu an pencerelerde gösterdiğimiz başarıyı, seneye burada, Katar'da da aynı istikrarla aynı öz güvenle aynı enerjiyle sahaya yansıtırlar ve sonunda da ülkemizi tekrar gururlandıracak başarı elde ederler." diye konuştu.

"Onlara her zaman güvendiğimizi, inandığımızı söylüyoruz"

Dünya Kupası'nda güçlü rakiplerle mücadele edecek milli takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hidayet Türkoğlu, yönetimin, teknik ekibin ve sporcuların sorumluluklarının birbirinden farklı olduğunu belirtti.

Uzun yıllar basketbol oynamış bir yönetici olarak oyunculara duyduğu güveni dile getiren Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Yönetim tarafıyla sporculuk tarafı her zaman farklı olmuştur. O yüzden benim söyleyeceklerimle hocamızın, sporcularımızın söyleyecekleri biraz daha farklı olacaktır. Biz yönetimsel olarak, eski bir sporcu olarak, bu işi uzun yıllar yapmış birisi olarak onlara her zaman güvendiğimizi, inandığımızı söylüyoruz. Şu ana kadar ülkemizi gerçekten gururlandıracak çok güzel işler yaptılar. Onlar da şu an bulundukları konumun, yerin bilincindeler."

Dünya Kupası'nda mücadele edecek tüm ülkelerin turnuvada yer almayı hak ettiğini vurgulayan Türkoğlu, milli takımın kendi oyununa ve sahadaki birlikteliğine odaklanmasının önemine işaret etti.

"Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen ilk ülke biziz"

Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinciliğinin ardından eleme karşılaşmalarında da başarılı bir performans ortaya koyan milli takımla gurur duyduğunu dile getiren Türkoğlu, Dünya Kupası'na katılım hakkının elde edilmesinin önemini vurguladı.

Hidayet Türkoğlu, "Takımımla gurur duyuyorum. Bir ilki başardılar. Avrupa ikinciliğinden sonraki pencere maçlarında gösterdikleri performansla bir ilki başardık. Şu anda ev sahibi ülke olan Katar'ın dışında Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen ilk ülke biziz." ifadelerini kullandı.

Bu sonucun takım adına büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Güzel bir basketbolla bu noktalara geldik." dedi.

Başarının yalnızca sahadaki oyuncuların katkısıyla açıklanamayacağını belirten Hidayet Türkoğlu, başantrenörden teknik ekibe, sağlık çalışanlarından malzemecilere kadar tüm çalışanların emek verdiğini ifade etti.

Türkoğlu, takımdaki herkesin başarıda pay sahibi olduğunu vurgulayarak, "En önemlisi, sahada performans gösteren oyuncularımızın bu işi sahiplenmesi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururu, heyecanıyla göstermiş oldukları performans. Şu an göğsümüz dik bir şekilde buradayız. Çünkü inanılmaz bir başarı elde ettiler. İnşallah aynı şekilde devam ederiz. Şu an sporcularımız o güveni kazanmış ve burada olmayı hak ediyorlar." şeklinde görüş belirtti.

"Oyuncularımızın sakatlık yaşamadan devam ettirmelerini istiyoruz"

NBA, Avrupa ve Türkiye'de forma giyen milli basketbolcuların performanslarını da değerlendiren Hidayet Türkoğlu, oyuncuların kulüplerinde üstlendikleri sorumlulukların milli takıma olumlu yansıdığını ifade etti.

Öncelikli temennilerinin sporcuların sağlıklı kalması olduğunu belirten Türkoğlu, "Bizim amacımız, isteğimiz ve dualarımız, bu arkadaşlarımızın bu performanslarını sakatlık yaşamadan devam ettirmeleri." diye konuştu.

Milli oyuncuların kendilerine sunulan fırsatları iyi değerlendirdiğine dikkati çeken Hidayet Türkoğlu, "Gerek NBA'deki oyuncularımız olsun gerekse Avrupa'da ve ülkemizde oynayan sporcularımız, fırsatları çok şükür en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Bu da bizim için kıymetli." dedi.

Oyuncuların kulüp performanslarıyla milli takımdaki verimleri arasında güçlü bir bağ bulunduğunu anlatan Türkoğlu, "Sporcularımız, arkadaşlarımız, başta kendi takımlarına her zaman en iyi şekilde faydalı olmaya çalışıyorlar. Burada edindikleri tecrübeyi, öz güveni milli takıma geldikleri zaman da en iyi şekilde yansıtıyorlar. O yüzden onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ederler." diye konuştu.

Türkoğlu, milli formanın taşıdığı sorumluluğa işaret ederek, ay-yıldızlı oyuncuların 85 milyonu temsil ettiğini vurguladı.

"Gönlümden geçen, salonların hınca hınç dolması"

Dünya Kupası'nın ilk kez bir Arap ülkesinde düzenlenecek olmasına ve Katar'ın organizasyon hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hidayet Türkoğlu, ülkenin daha önce büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Katar'ın sahip olduğu organizasyon tecrübesini basketbolda da ortaya koyabileceğine inandığını dile getiren Türkoğlu, "Katar daha önce de çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Bu organizasyonu alırken de o öz güvenle, o tecrübeyi yansıtabileceklerini düşünüyorum. Bu anlamda öncelikle tebrik etmek istiyorum." dedi.

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, Dünya Kupası boyunca salonlarda yoğun bir taraftar desteği görmek istediklerini söyledi.

Türkoğlu, "Gönlümden geçen, inşallah buradaki salonların hınca hınç dolması." ifadesini kullandı.

Milli takımın turnuvaya katılım hakkı kazanmasının ardından Türk taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Türkoğlu, "Biz Dünya Kupası'na gitmeyi kazandıktan sonra bizim taraftaki biletler hemen hemen tükendi diyebiliriz. Bu anlamda da herkese teşekkür etmek isterim." diye konuştu.

Türkoğlu, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının milli takıma her zaman sahip çıktığını belirterek, Katar'da da tribünlerde güçlü bir destek beklediklerini ifade etti.

Hem Katar'da yaşayan Türklerin hem de farklı ülkelerden gelecek taraftarların milli takımın yanında olacağına inandığını dile getiren Türkoğlu, şunları söyledi:

"Bizi dünyanın neresinde olursa olsun, ülkemizi, milli formayı her zaman destekleyen milyonlarca vatandaşımız olmuştur. Gerek burada yaşayan olsun gerekse dünyanın her yerinden buraya gelmek isteyecek, milli takımımızı destekleyecek halkımız olacaktır. Şimdiden onlara teşekkür ediyorum."

Katarlı basketbolseverlerin de ay-yıldızlılara destek vereceğini umduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, "İnanıyorum ki Katar halkı da bizi maçlarımızda destekler. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak bir başarı elde ederiz." dedi.

"Gençlerimizin hayatlarına dokunabilirsek ne mutlu bize"

Doha'daki programı kapsamında Türk öğrencilerle bir araya gelen Hidayet Türkoğlu, yurt dışında yaşayan gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Öğrencilerle sohbet ettiğini ve sorularını yanıtladığını anlatan Türkoğlu, bu tür buluşmaları gençlerle bağ kurmak açısından değerli bulduğunu söyledi.

Türkoğlu, "Dünyanın neresinde olursa olsun gençlerimizle birlikte vakit geçirebilmek, onlarla diyalog kurabilmek bizim için çok anlamlı. O yüzden buraya gelen tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz. Kısa bir süre de olsa güzel bir diyalog oldu, soru cevaplar oldu." ifadelerini kullandı.

Gençlerin spora ve basketbola duyduğu ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Türkoğlu, "Onların hayatlarına dokunabilirsek ne mutlu bize. Onlar da sporu, basketbolu seviyorlar. İnşallah onlar da ileride istediklerini elde ederler." dedi.

Kaynak: AA