Türkiye'ye Avrupa'da en çok puanı hangi temsilcimiz kazandırdı? Zirveyi iki takım paylaşıyor

Türkiye, Avrupa'da bir gecede 4 temsilcimizin de kazanmasıyla ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi. Fenerbahçe ve Başakşehir kazandığı 13 UEFA puanıyla Türkiye'ye en fazla puan kazandıran takımlar oldu.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'da 4. hafta maçlarının tamamını kazanmalarının ardından Türkiye, ülke puan sıralamasında 18'den 14. basamağa sıçradı. Avrupa'da 4. haftalar sonu itibarıyla Türkiye'ye en fazla puan kazandıran Türk takımları da netleşti.

FENERBAHÇE LİDER ÇIKARSA 3 PUAN DAHA GELECEK

Fenerbahçe, kazandığı 13 UEFA puanıyla Türkiye'nin bu sezonki sıralamasındaki puanına 2,6 puanlık bir katkı sağladı. UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe eleme turunda 3 galibiyet, 2 beraberlik, bir yenilgi alırken; grup maçlarında 3 galibiyet ile bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sonuçlarla 11 ülke puanı toplayan sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantilediği için de 2 bonus puan elde etti. Sarı-lacivertli ekip, gruptan lider çıkmayı da başarırsa artı 3 bonus puanlık katkı yapacak.

BAŞAKŞEHİR 13 PUAN KAZANDIRDI

Uefa Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı başardı. Eleme turlarında 4 galibiyet, 2 beraberlikle gruplara kalan turuncu-lacivertli takım, grup aşamasında ise şu ana kadar 3 galibiyet ve bir beraberlikle 12 ülke puanı kazandırdı. Medipol Başakşehir de gruptan çıkmayı garantilediği için bonus olarak bir puan daha getirecek. Medipol Başakşehir gruptan lider çıktığı takdirde hanesine bir bonus puanı daha yazdıracak.

SİVASSPOR, 5 PUAN KAZANDIRDI

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kosova temsilcisi Ballkani'yi deplasmanda 2-1 yenerek grubunda 7 puanla liderliğe yükseldi. Avrupa Ligi'ndeki eleme maçlarında 2 yenilgi alan ve sezonun ilk Avrupa kupası maçlarında ülke puanı kazandıramayan Sivasspor, Konferans Ligi'ndeki 2 galibiyet ve bir beraberlikle 5 ülke puanı elde etti. "Yiğidolar" gruptan lider çıkarsa 2, ikinci sırada bir üst tura yükselirse bir bonus puanı kazanacak.

TRABZONSPOR VE KONYASPOR'UN KATKISI

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 gibi farklı sonuçla yenerek gruptaki iddiasını sürdürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer beraberlik ve yenilgiyle 0,5 ülke puanı alan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki 2 galibiyetle 4 puanı elde etti. Bordo-mavili ekip böylece 4,5 ülke puanı katkısı sağladı. Trabzonspor da gruptan lider olarak son 16 turuna çıkarsa 5 bonus puan kazanacak. Bordo-mavili ekip, grup ikincisi olduğu zaman 2 bonus puan, son 16 play-off turunu da geçerse bir puan elde edecek. Avrupa macerasına Konferans Ligi eleme turlarında veda eden Konyaspor, 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Konyaspor bu sonuçlarla 2,5 puanlık katkı sağladı.