Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları ertelendi - Haberler

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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları ertelendi

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Spor
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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları ertelendi

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışları hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışları hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen şampiyonanın bugün Ali Dağı'nda gerçekleştirilecek yarışları, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Hava koşullarının uygun olması durumunda yarışlar yarın yapılacak.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor

Yamaç Paraşütü, Türkiye, Kayseri, Talas, Spor, Haberler

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