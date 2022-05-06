Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları ertelendi

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışları hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen şampiyonanın bugün Ali Dağı'nda gerçekleştirilecek yarışları, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Hava koşullarının uygun olması durumunda yarışlar yarın yapılacak.