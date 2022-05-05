Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de yapılacak - Haberler

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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de yapılacak

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Spor
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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de yapılacak

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı yarın başlayacak.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı yarın başlayacak.

Talas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şampiyona Ali Dağı'nda yapılacak.

Yarın, 1. etabın açılış programı gerçekleştirilecek, Ali Dağı'ndan havalanan sporcular, yamaç paraşütü iniş alanındaki hedefe odaklanacak.

Talas Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen şampiyonaya 3 gün sürecek.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor

Yamaç Paraşütü, Türkiye, Kayseri, Talas, Spor, Haberler

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