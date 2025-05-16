Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta Başladı

Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta Başladı
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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin açılış etabı Manavgat Belediyesi 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başladı. Yaklaşık 2 bin güreşçi, farklı kategorilerde mücadele etti. Manavgat Belediye Başkanı, yağlı güreşin Türk kültüründeki önemini vurguladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin açılış etabı, Manavgat Belediyesi 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başladı.

Ilıca Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, çeşitli kategorilerde yaklaşık 2 bin güreşçi katılıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen güreşçiler, ligin açılış etabında bir araya geldi.

İlk gün yapılan müsabakalarda, Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Ayak, Deste Küçük, Deste Orta, Deste Büyük, Küçük Orta Küçük ve Küçük Orta Büyük boylarında pehlivanlar mücadele etti.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, yağlı güreşin Türk kültürünün önemli bir mirası olduğunu vurguladı.

Güreşlerin, sporun birleştirici gücünü ortaya koyduğunu belirten Kara, "Yağlı güreş bizim özümüzdür, geçmişimizdir. Ata sporumuzu sadece yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda genç kuşaklara da aktarıyoruz. Er meydanları dostluğun, kardeşliğin ve centilmenliğin sahnesidir. Bu ruhu gençlerimize taşımak en büyük hedefimiz. 2 bine yakın pehlivanın Manavgat Ilıca er meydanında ter dökmesi bunun en güzel göstergesidir." dedi.

Yarın başpehlivanlık müsabakaları ile devam edecek güreşler, 18 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Federasyonun faaliyet takvimine göre, 7 etaptan oluşan ve Manavgat'ta ilk sezonu başlayan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi; 30 Mayıs-1 Haziran'da Şahinbey Belediyesi, 13-15 Haziran Sekapark, 25-27 Temmuz'da Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası, 8-10 Ağustos'ta Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz, 22-24 Ağustos'ta Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleriyle devam edecek ve şampiyon 7-9 Eylül Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ndeki son etapta belli olacak.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Spor
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