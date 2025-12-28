Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da sona erdi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla Yalova'da düzenlenen 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Termal ilçesindeki bir otelde 13 Aralık'ta başlayan organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi.

"Taolu", "Sanda", "Light Sanda" ve "Tui Shou" müsabakaları sonunda minik, yıldız, genç, büyük ve veteranlar kategorilerinde derece elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.

Madalya töreninin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenledikleri organizasyonun, üçüncü şampiyona olduğunu hatırlattı.

Tüm şampiyonaları Filistin'e destek adı altında yaptıklarını anlatan Akyüz, "İnşallah Filistin'e desteğimiz, Filistin kurtulana kadar sürecek. Kudüs Müslümanlarındır, Filistin davası bizim davamızdır, ata topraklarımızdır. Filistinliler bizim kardeşimizdir. Bunun için her zaman mazlumun yanındayız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir ve dünya mazlumlarının tek umududur. Bu yüzden bizim Filistin'e olan desteğimiz devam edecektir." diye konuştu.

Akyüz, dünyanın en güzel ve faydalı sporlarından birini yaptıklarını, milli takımın Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda takım halinde zirvede yer aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok zor bir başarı elde ettiler. Adeta aslanın ağzından avını almak gibi zordu ama onu başardılar ve şampiyon oldular. Biz 'Önce şampiyonluk' demiyoruz. 'Önce ahlak ve maneviyat' diyoruz. Trabzon'u fethederken Fatih Sultan Mehmed'in söylediği meşhur bir söz vardır. 'Bizim davamız kuru bir cihangirlik davası değil, bizim davamız hak davasıdır. İ'la-yi Kelimetullah davasıdır.' Biz de 'Davamız kuru bir şampiyonluk davası değil, bizim davamız hak davasıdır, mazlumların davasıdır' diyoruz."

Federasyon tarafından yılın sporcusu ödülü verilen ve Çin'de dünya şampiyonluğu elde eden milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz ise şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik ettiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte de gelecek nesiller Türkiye'ye şampiyonluklar kazandırır. Allah'ın izniyle bizden çok daha başarılı olacak sporcular gelecektir diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada madalya töreni öncesinde Uluslararası Budokaido Kyodo Dünya Federasyonu Başkanı Maciej Misiak ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Akyüz, iş birliği protokolü imzaladı.