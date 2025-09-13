Türkiye ve Sırbistan Tenis Federasyonları'ndan İş Birliği Anlaşması

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Sırbistan Tenis Federasyonu (TSS), tenis sporunun uluslararası düzeyde gelişimini desteklemek üzere kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzaladı.

TTF'den yapılan açıklamaya göre Kasım 2028'e kadar geçerli olacak mutabakat zaptı ile Türkiye ve Sırbistan arasında tenis alanında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımını içeren çok yönlü bir ortaklık başladı.

Anlaşmanın protokol töreni, Davis Kupası Türkiye-Sırbistan Dünya Grubu I karşılaşmasının düzenlendiği Sırbistan'ın Niş şehrinde TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve TSS Başkanı Goran Djokovic'in katılımıyla yapıldı.

Anlaşma kapsamında Türk ve Sırp antrenörler için karşılıklı değişim programları, seminerler ve eğitim programları düzenlenerek antrenörlük metodolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca iki ülkenin genç ve yetenekli oyuncuları ortak kamplarda bir araya gelerek yüksek performans programlarına katılacak, uluslararası düzeyde deneyim kazanma fırsatı elde edecek ve partner ülkenin milli takım kamplarında yoğun antrenman dönemlerine katılım imkanı sağlanacak.

İş birliği yalnızca üst düzey sporcu gelişimiyle sınırlı değil, tenis kültürünün tabana yayılmasına da odaklanacak.

TTF tarafından yürütülen "Haydi tenise" projesi gibi örneklerin paylaşılması, okullarda ve topluluklarda çocuklara ve gençlere tenisi tanıtacak yeni projelerin geliştirilmesi ve bu modellerin her iki ülkenin koşullarına uyarlanarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca fair play ve sportmenlik değerlerini ön plana çıkararak, genç sporculara, antrenörlere ve hakemlere yönelik etik davranış ve olumlu tutumları teşvik eden eğitim programları ve seminerler düzenlenecek.

Anlaşmanın önemli bir boyutunu ise kurumsal yönetim ve dijital dönüşüm oluşturuyor. Milli takım yönetimi, turnuva organizasyonu, kulüp gelişimi ve sporcu kayıt sistemleri gibi alanlarda en iyi uygulamaların paylaşılması öngörülürken; her iki ülke federasyonlarının idari personeli karşılıklı ziyaretlerle deneyim aktarımında bulunacak. Dijital çözümler ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı konusunda ortak çalışmalar yürütülecek.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, protokol töreninde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bu iş birliği sadece sporcularımıza yeni ufuklar açmakla kalmayacak, aynı zamanda iki ülkenin tenis kültürünü zenginleştirecek. Ortak projelerimizle hem antrenörlerimizin ve oyuncularımızın gelişimine katkı sağlayacağız hem de fair play, etik değerler ve toplumsal projeler üzerinden genç nesillere sporu daha güçlü bir şekilde ulaştıracağız."

TSS Başkanı Goran Djokovic ise "Sırbistan Tenis Federasyonu olarak Türk Milli Takımı'nı burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Tenisin her alanında iş birliği içerisinde olacağız. Sırbistan olarak küçük bir ülkeyiz ama iyi sporcularımız ve değerli tenis oyuncularımız var. Bu anlamda iş birliği yapmaktan tekrar mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz." açıklamasında bulundu.