Türkiye ve İsviçre Milli Takımları Depremzedeler İçin Sahaya Çıkacak

İstanbul,

EURO 2008'de karşılaşan Türkiye ve İsviçre milli futbol takımları, 15 yıl sonra tekrar bir araya geliyor.2008 Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen Türkiye ile İsviçre'nin o dönemde forma giymiş milli oyuncuları bu kez depremzedeler için sahaya çıkacak. İki ekip 9 Eylül Cumartesi günü, 'Replay 2008' isimli organizasyonda depremzedeler yararına karşılaşacak. İsviçre'nin Lozan kentindeki Stade de la Tuiliere'de yarın 20.00'de oynanacak karşılaşmada Türkiye takımını 2008'de olduğu gibi Fatih Terim yönetecek. Ay yıldızlı ekipte Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz oyuncular yer alacak. İsviçre takımını ise dönemin teknik direktörü Koebi Kuhn'un hayatını kaybetmesi nedeniyle Kubilay Türkyılmaz sahaya çıkaracak.

Karşılaşmanın geliri, öncelikle Hatayspor'un alt yapısı olmak üzere deprem bölgesinde zarar gören futbol alt yapı tesislerine aktarılacak. Maç öncesi bazı ünlü isimler konser verecek.

CÜNEYT YALINKILIÇ: "BU MAÇ DEPREM BÖLGESİNDE ZARAR GÖREN FUTBOL ALT YAPI TESİSLERİNE YARDIM PROJESİ

Türkiye ile İsviçre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki kadrolarıyla 15 sene sonra yeniden sahaya çıkma fikrinin hikayesini anlatan Organizasyon Başkanı Cüneyt Yalınkılıç, "İsviçre Federasyonları bize ulaşarak '2006'da yaşanılanları İsviçre'de unutturacak bir etkinlik yapmak istiyoruz. Etkinliğin gelirini depremzedelere bağışlamak istiyoruz' dedi. Ben de 2006 yılını kenara bırakarak 'Veteran maçı olmasın daha önce oynanmış bir maçı tekrar edelim. EURO 2008 kadrolarını toplayalım, İsviçre ile Türkiye'yi maç yaptıralım' dedim. Bu durumu daha çok sevdiler. İki ülkenin 15 yıl önceki kadroları bir araya getirerek maç yapmalarını sağlayacağız. Maç öncesi All-Star maçı olacak, o kadroda olmayan Türkiye ve İsviçre için anlam ifade eden futbolcular, sanatçılar ve gazetecilerin olduğu bir maç olacak. Güzel bir maç olacak, tüm futbol severleri ve hayır yapmak isteyenleri tribünlere bekliyoruz. Bu çalışma bir futbol maçından ziyade bir sosyal sorumluluk işi. Spordan ve futboldan uzak depremzedelere tesis, kıyafet, sporla ilgili yardım edebilmek için hazırlanmış bir proje" şeklinde konuştu.