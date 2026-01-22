Türkiye ile Belarus buz hokeyi federasyonları arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ile Belarus Buz Hokeyi Federasyonu arasında buz hokeyi sporunun her iki ülkede geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

TBHF'nin açıklamasına göre, İstanbul'da düzenlenen imza törenine TBHF Başkanı Halit Albayrak, Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Belarus Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Alexander Bogdanovich, TBHF Başkan Vekili Burak İnce, Belarus İstanbul Başkonsolosu Yauheniya Bartkevich, TBHF Genel Sekreteri Usame Furkan Akkurt ve Belarus Buz Hokeyi Federasyonu Genel Sekreteri Andrei Bashko katıldı.

Anlaşma, antrenör ve genç sporcu gelişim projeleri başta olmak üzere bilgi paylaşımı, ortak eğitim kampları, seminerler, sporcu değişim programları ve çeşitli uluslararası faaliyetler hayata geçirilmesini kapsıyor. Sağlanan ortaklık ile Türk buz hokeyinin uluslararası tecrübe kazanması, genç yeteneklerin yetişmesi ve sporun tabana yayılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBHF Başkanı Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten Türkiye'nin önce Rusya, ardından Belarus ile yaptığı bu anlaşmalar, uluslararası anlamda attığımız önemli ve büyük adımlardır. Bu konudaki tecrübe aktarımı bizim için çok kıymetlidir. Zaten 3 yıldır Rusya ile farklı değişim programlarına katılıyoruz, bunun yanına Belarus'u katmak Türk buz hokeyi için çok büyük bir adımdır. Bu nedenle Sayın Başkan'a, ekibine ve Sayın Büyükelçi'ye çok teşekkür ederim. İnşallah hem Rusya'da hem Belarus'ta hem de Türkiye'de farklı organizasyonlara hep beraber imza atarız."

Alexander Bogdanovich ise "Bugün Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile iş birliği protokolünü imzalamış olmaktan çok mutluyuz, bu bizim için çok önemli bir olaydır. Dostlarımız arasında Türk federasyonunun da bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz, çünkü ülkelerimiz arasında pek çok ortak nokta var. Bu imzayı tek bir adım olarak değil, hem Belarus hem de Türk buz hokeyinin gelişimi için kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bugün gördüğümüz misafirperverlik, güven ve kurduğumuz diyalog için minnettarız. Gelecekte Belarus-Türkiye buz hokeyi iş birliğinin çok büyük perspektifleri olacağına ve milli takımlarımızı dünya sahnesinde çok daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum. Türkiye'de buz hokeyinin çok sevildiğini, profesyonel bir yönetim anlayışıyla yürütüldüğünü ve dün ziyaret ettiğimiz güzel spor tesislerini gördükçe, bu sporun burada çok başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.