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Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası Ordu'da 52 ilden 528 sporcuyla başladı

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Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası Ordu'da 52 ilden 528 sporcuyla başladı
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Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası, Ordu'da açılış seremonisiyle başladı. 52 ilden 528 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye girenler, A Milli Takım'a seçilerek bir ay sonra Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Taekwondo Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası, Ordu'da düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. 52 ilden 528 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcular, A Milli Takım'a seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 300 kulüpten katılan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Şampiyonada başarılı olan sporcular, bir ay sonra Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım kadrosunda yer alacak.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Bugün burada 52 ilimizden gelen yaklaşık 300 kulüpten 528 sporcunun yarıştığı Ümitler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Bu çok önemli bir organizasyon. Burada şampiyon olan sporcu kardeşlerimiz A Milli Takım'a girerek, bir ay sonra Hırvatistan'da yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler" dedi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ise son dönemde Ordu'da önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, ocak ayından bu yana düzenlenen ulusal müsabakalar kapsamında 10 binin üzerinde sporcuyu ağırladıklarını söyledi. Taekwondonun Türkiye'de en fazla lisanslı sporcuya sahip branşlardan biri olduğunu ifade eden Yüksel, "Bugün yine ülkemizin en fazla lisanslı sporcusuna sahip olan taekwondo branşında, en prestijli organizasyonlardan bir tanesinde, Milli Takım'a aday sporcuların yetiştiği, kıran kırana mücadelelerin yapıldığı Ümitler müsabakası için buradayız" diye konuştu.

Açılış seremonisinin ardından doğum günü olan sporcular için pasta kesilirken, protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Şampiyonanın açılış seremonisine Ordu Valisi Muammer Erol, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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