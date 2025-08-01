Türkiye U15 ve Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Rekorlara İmza Attı

Türkiye U15 ve Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Rekorlara İmza Attı
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İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye, toplamda 62 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Türk sporcular, 23 altın, 22 gümüş ve 17 bronz madalya ile turnuvayı tamamladı. Ayrıca, Yıldız Kadınlar ve U15 Kadınlar takımı Avrupa Şampiyonu oldu.

İSPANYA'nın başkenti Madrid'de organize edilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye damgasını vurdu. Organizasyonda mücadele eden sporcularımız 23 altın, 22 gümüş, 17 bronz olmak üzere toplam 62 madalya kazanarak bu alanda bir rekora imza attı.

Geride bıraktığımız yıl Selanik'te yapılan şampiyonada 10 sıklette 61 madalya kazanma başarısı gösteren Millilerimiz, Madrid'de 8 sıklette 62 madalya kazanarak çok önemli bir başarı elde etti.

KUPALARLA AVRUPA ŞAMPİYONUYUZ

Ayrıca Milli sporcularımızın kazandığı madalyalar sonrasında Yıldız Kadınlarımız 541 puan ile, U15 Kadınlarımız ise 564 puan ile takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu. U15 Erkeklerde 540 puan ile Avrupa ikincisi, Yıldız Erkeklerde de 470 puan ile Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü organizasyonda madalya kazanan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi kutladı. Başkan Talat Ünlü sözlerini şöyle tamamladı: "Antrenör ve Sporcularımız Günlerce yılmadan, bıkmadan disiplinle içerisinde çalıştılar, emek verdiler ve Ay-Yıldızlı formayla ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Sporcularımızın antrenmanlarda döktüğü her ter damlası, kürsüdeki madalyalarla sevinç gözyaşlarına dönüştü. Sporcularımızı halter camiamıza kazandıran kıymetli kulüp antrenörlerimize, şampiyonaya hazırlanmanızda emeği geçen milli takım antrenörlerimize ve her daim yanlarında olan fedakar ailelerinize ve kulüplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan Her an yanımızda olan başarılı olmamız için her imkanı sunan,destek olan Sayın Bakanımız Osman Aşkın BAK'a, bizlere her konuda rehber olan, çalışmalarımızı yakından takip eden, daima destek veren Bakan Yardımcımız Sayın Hamza YERLİKAYA'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan ÇAKIR'a Yönetim Kurulumuz ve Halter ailemiz adına teşekkür ediyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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