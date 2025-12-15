Türkiye Tenis Ligi Finalleri Başladı: Gelişim Ligi 2026'da Ekleniyor

TÜRKİYE tenisinin kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye Tenis Ligi Finalleri, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil ve Taç spor Kulübü Başkanı Ali Polat Bengiserp'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla başladı.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde toplam 27 takımdan 128 sporcunun mücadele edeceği finaller, 15–21 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul Taç Spor Kulübü'nde gerçekleşecek. Organizasyon, hafta sonu oynanacak final karşılaşmalarıyla tenis severlere üst düzey bir spor şöleni sunacak.

Taçspor Kulübü Başkanı Ali Polat Bengiserp, konuşmasında kulüp olarak tenise uzun süredir stratejik bir önem verdiklerini vurgulayarak,

"Geçtiğimiz yıldan itibaren daha rekabetçi bir yapı oluşturmak adına önemli bir dönüşüm geçirdik. Türkiye Tenis Ligi Finalleri'ne iki yıl üst üste ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sporcular ve izleyiciler için çok keyifli bir tenis haftası olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Tenis Ligi yalnızca bir şampiyona değil; ülkemizde tenisin gelişimine yön veren, kulüpleri merkeze alan bir yapıdır."

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil Türkiye Tenis Ligi'nin yalnızca bir şampiyona değil, Türk tenisinin gelişimine yön veren, kulüpleri merkeze alan stratejik bir yapı olduğunu belirtti. Müderrisgil, Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerin ligde yer almasının, tenisin tabana yayılması ve sürdürülebilir bir spor kültürünün oluşması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Federasyonun takımlara altyapı ve ulaşım desteği sağladığını, finallerde dereceye giren sporcuların ayrıca maddi ödül kazanacağını ifade eden Müderrisgil, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesisleşmeden sporcu gelişimine kadar sunduğu katkıların altını çizerek teşekkürlerini iletti.

"2026 yılı itibarıyla Türkiye Tenis Ligi bünyesine Gelişim Ligi'ni ekliyoruz."

Başkan Müderrisgil, konuşmasında Türkiye Tenis Ligi'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir yapısına dikkat çekerek, lig sisteminde önemli bir dönüşüm sürecinin eşiğinde olunduğunu belirtti. Bu kapsamda, 2026 yılı itibarıyla Türkiye Tenis Ligi bünyesine "Gelişim Ligi"nin dahil edileceğini açıkladı.

Türkiye Tenis Ligi için önemli bir yapısal dönüşüm sürecine girildiğini vurgulayan Başkan Müderrisgil şu açıklamalarda bulundu:

"Bugüne kadar lig yapımızda 18 Yaş Altı Takımlar Şampiyonası ve 14 yaş üstü Türkiye Tenis Ligi olmak üzere iki temel sistem bulunuyordu. Ancak özellikle 12–14 yaş aralığındaki sporcularımızın kulüpler arası rekabete düzenli ve sistemli biçimde dahil olmasını engelleyen bir boşluk vardı. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere, 2026 yılı itibarıyla Türkiye Tenis Ligi bünyesine Gelişim Ligi'ni ekliyoruz.

Gelişim Ligi; genç sporcuların doğru yaşta, doğru rekabet ortamında yer almasını sağlayan, kulüplerimizin altyapı ve gelişim süreçlerini güçlendiren ve Türk tenisinin uzun vadeli gücünü inşa etmeyi hedefleyen çok önemli bir yapısal adım olacaktır.

Bu yeni ligle birlikte; Türkiye Tenis Ligi daha küçük yaş gruplarını kapsayacak şekilde yıla yayılacak, kulüplerimiz sporcularını erken yaşlardan itibaren takım bilinciyle yetiştirecek, rekabet seviyesi ve sportif kalite her aşamada yükselecek, yeni yeteneklerin keşfi ise çok daha sistemli bir zemine oturacaktır."

Müderrisgil ayrıca, İş Bankası'nın 2026 yılı itibarıyla ana sponsor olarak sağlayacağı desteğin, Gelişim Ligi'nin ve Türkiye Tenis Ligi'nin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türk tenisine duyulan güven için teşekkür etti.