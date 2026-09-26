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Türkiye Su Jeti ve MotoSurf Şampiyonası 3. ayağında 83 sporcu Bodrum'da yarıştı

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Türkiye Su Jeti ve MotoSurf Şampiyonası 3. ayağında 83 sporcu Bodrum'da yarıştı
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TMF'nin düzenlediği Türkiye Su Jeti ve MotoSurf Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı. Bodrum Motosiklet Kulübünün ev sahipliğindeki organizasyona 8'i kadın 83 sporcu katıldı; şampiyona yarın su jeti yarışları ve ödül töreniyle tamamlanacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) düzenlediği Türkiye Su Jeti ve MotoSurf Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı.

Bodrum Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde, Gündoğan Halk Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyona 83 sporcu katıldı.

Sahili dolduran yerli ve yabancı turistler, sporcuların su üzerindeki mücadelesini ilgiyle izledi.

Organizasyonun ilk gününde sıralama turları ve antrenmanların ardından motosurf finalleri yapıldı. Yarışların ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Bodrum Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Cevdet Erçik, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 8'i kadın 83 sporcunun katıldığını belirtti.

Yarışlara yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Erçik, "Seyirci açısından çok büyük bir katılım var. Bu durum, motosurf ve su jeti sporlarının ülkemizde geldiği noktayı göstermesi açısından sevindirici." dedi.

Yarış Koordinatörü Cenk Sezgin ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların Bodrum'da yüksek standartlarda hazırlanan parkurda mücadele ettiğini dile getirerek, tüm sporseverleri yarınki final yarışlarını izlemeye davet etti.

Şampiyona, yarın gerçekleştirilecek su jeti yarışları ve ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA
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