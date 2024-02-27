Üye Girişi
Haberler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta tamamlandı

Güncelleme:

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta mücadelesi, lider Semt77 Yalovaspor'un galibiyetiyle sona erdi. Yalova temsilcisi, Pizza Lazza Haremspor'u 103-78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Diğer maçta ise OGM Ormanspor, Konyaspor'u 85-83 yenerek galibiyet elde etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta mücadelesi, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında lider Semt77 Yalovaspor, deplasmanda Pizza Lazza Haremspor'u 103-78 yendi. Bu sonuçla 23. galibiyetini alan Yalova temsilcisi, ilk sıradaki yerini korudu.

Günün diğer mücadelesinde ise OGM Ormanspor, konuk olduğu Konyaspor'u 85-83 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Yalovaspor Konyaspor Basketbol Sigorta Türkiye Yalova Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Kahramanmaraş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kahramanmaraş adayı belli oldu mu? İYİ Parti Tekirdağ adayı kim? 2024 İYİ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Atasever kimdir? Saadet Partisi Eskişehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Eskişehir adayı belli oldu mu? İYİ Parti Şırnak adayı kim? 2024 İYİ Parti Şırnak Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Sivas adayı kim? 2024 İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Merve Yıldız Yaray kimdir? İYİ Parti Sinop adayı kim? 2024 İYİ Parti Sinop Belediye Başkan adayı Serpil Ünlütürk kimdir? Saadet Partisi Denizli belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Denizli adayı belli oldu mu? İYİ Parti Siirt adayı kim? 2024 İYİ Parti Siirt Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Şanlıurfa adayı kim? 2024 İYİ Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sinan Çelik kimdir? Saadet Partisi Burdur belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Burdur adayı belli oldu mu? İYİ Parti Samsun adayı kim? 2024 İYİ Parti Samsun Belediye Başkan adayı İmren Nilay Tüfekçi kimdir? İYİ Parti Sakarya adayı kim? 2024 İYİ Parti Sakarya Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan kimdir? Saadet Partisi Amasya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Amasya adayı belli oldu mu? Saadet Partisi Ağrı belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Ağrı adayı belli oldu mu? Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title