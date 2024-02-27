Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta tamamlandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta mücadelesi, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında lider Semt77 Yalovaspor, deplasmanda Pizza Lazza Haremspor'u 103-78 yendi. Bu sonuçla 23. galibiyetini alan Yalova temsilcisi, ilk sıradaki yerini korudu.

Günün diğer mücadelesinde ise OGM Ormanspor, konuk olduğu Konyaspor'u 85-83 mağlup etti.