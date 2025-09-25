Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Maçlar 13 Farklı Salonda Oynanacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde maçlar, ülkenin en büyük salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu başta olmak üzere 13 farklı salonda gerçekleştirilecek. Bahçeşehir Koleji ve Esenler Erokspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak olan Sinan Erdem, 16.000 seyirci kapasitesiyle en fazla izleyici alan salon olarak öne çıkıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu maçları, 13 farklı salonda oynanacak.

Daha önce Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarını oynadığı, bu sezon ise Bahçeşehir Koleji ve Esenler Erok spor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ve 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. hafta maçlarına ev sahipliği yaptı.

Bahçeşehir Koleji, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak. Ligin yeni ekibi Esenler Erokspor da 2025-2026 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakiplerini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 2025-2026 sezonunda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'nun müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Anadolu Efes ve Galatasaray, yine Basketbol Gelişim Merkezi'nde

Anadolu Efes ve Galatasaray MCT Technic, bu sezon da maçlarını yeni hizmete giren Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa arenasındaki maçlarına, geçen sezon olduğu gibi yine Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş GAİN, yeni sezonda da Akatlar'da

Beşiktaş GAİN, 2025-2026 sezonunda maçlarını Akatlar'da bulunan 2 bin 890 kişi kapasiteli Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon birçok derbide Sinan Erdem Spor Salonu ve Basketbol Gelişim Merkezi'ni tercih ederken, kalan karşılaşmalarda GAİN Spor Kompleksi'nde mücadele etti.

GAİN Spor Kompleksi, 2 bin 500'er kişilik Gazanfer Bilge ve ENKA Spor Salonu'nun ardından 2 bin 890'la en düşük seyirci kapasitesine sahip salon konumunda bulunuyor.

Trabzonspor, Hayri Gür'de maçlarına çıkacak

Basketbol Süper Ligi'ne 7 yıl sonra geri dönen Trabzonspor, maçlarını Hayri Gür Spor Salonu'nda oynayacak.

Bordo-mavili ekip, 7 bin 500 kişilik salonda sezon boyunca rakiplerini ağırlayacak.

Hayri Gür Spor Salonu, ligde en yüksek kapasiteye sahip beşinci salon olarak göze çarpıyor.

En az kapasiteli salonlar Gazanfer Bilge ve ENKA

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Gazanfer Bilge ile ENKA Spor Salonu, seyirci kapasitesi en düşük salonlar olarak dikkati çekiyor.

Onvo Büyükçekmece Basketbol'un maçlarını oynayacağı Gazanfer Bilge Spor Salonu ile Aliağa Petkimspor'un iç sahadaki karşılaşmalarına çıkacağı ENKA Spor Salonu, 2 bin 500'er kişi kapasiteye sahip.

Salonlar ve kapasiteleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

TakımlarSalonKapasite
Bahçeşehir Koleji, Esenler EroksporSinan Erdem16.000
Fenerbahçe BekoÜlker Spor ve Etkinlik12.687
Anadolu Efes, Galatasaray MCT TechnicTurkcell Basketbol Gelişim Merkezi10.000
Türk TelekomAnkara9.984
TrabzonsporHayri Gür7.500
MersinsporServet Tazegül6.499
TOFAŞ, Bursaspor BasketbolTOFAŞ5.750
KarşıyakaMustafa Kemal Atatürk Karşıyaka4.800
Manisa BasketMuradiye3.500
Yukatel Merkezefendi Belediyesi BasketPamukkale Üniversitesi3.490
Beşiktaş GAİNBeşiktaş GAİN Spor Kompleksi2.890
Onvo Büyükçekmece BasketbolGazanfer Bilge2.500
Aliağa PetkimsporENKA2.500
Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın

Bakanlık listeyi güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
4 aylık köpeği sopayla öldüresiye dövdü! Valilik görüntüler sonrası harekete geçti

Görüntü infial yarattı, valilik tepkiler sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti

3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.