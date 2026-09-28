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Türkiye Savate Combat Avrupa Şampiyonası'nda 13 madalya kazandı; Elif Kaya gümüş aldı

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Türkiye Savate Combat Avrupa Şampiyonası'nda 13 madalya kazandı; Elif Kaya gümüş aldı
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Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Savate Combat Avrupa Şampiyonası'nda Kütahya Ahmet Arabacı Spor Kulübü sporcusu Elif Kaya, 70 kilogramda Avrupa ikincisi oldu. Türkiye şampiyonada 2 altın, 6 gümüş ve 5 bronzla toplam 13 madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde 23-27 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Büyükler ve Gençler Savate Combat Avrupa Şampiyonası'nda Kütahya Ahmet Arabacı Spor Kulübü sporcusu Elif Kaya, 70 kilogram kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcular, 2 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Şampiyonada 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Elif Kaya, elde ettiği ikincilik derecesiyle Kütahya'ya büyük gurur yaşattı. Türkiye adına 56 kilogramda Zeynep Gültekin ve 52 kilogramda Rabia Karagöz ise kategorilerinde Avrupa şampiyonu olarak Final Gala müsabakalarında mücadele etme hakkı kazandı.

Şampiyonada 65 kilogramda Burak Damar, 60 kilogramda Emin Özbek, 48 kilogramda İrem Günel, 60 kilogramda Duygu Mengi, 70 kilogramda Elif Kaya ve 52 kilogramda Esma Nur Akgöçmen Avrupa ikincisi oldu.

75 kilogramda Abdülkadir Cebesoy, 80 kilogramda Hamza Berat Şenyurt, 70 kilogramda Büşra Çetinkaya, 56 kilogramda Burak Seymen Işık ve 60 kilogramda Perihan İnce ise Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcular, antrenörler ve teknik ekip tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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