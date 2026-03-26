A Milli Takım Play-Off Finaline Yükseldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenerek play-off turu finaline yükselmesine ilişkin, "İnşallah salı günkü maçı da geçip 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız." dedi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, sporcuları tebrik ederek sözlerine başladı.

Milli takımın Türk milletini sevindirdiğinin altını çizen Bak, "Bu işler adım adım. Slovakya-Kosova maçının galibini bekleyeceğiz. Genç bir jenerasyonumuz var. Çok formda oyuncularımız var. Bu da milli takıma yansıyor. Bugün Romanya biraz kapandı. Çok tempolu bir maç olmadı belki ama netice önemli. İnşallah salı günkü maçı da geçip 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız. Buna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın ardından telefon açtığını belirten Bakan Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız futbolu çok yakından takip ediyor. Biraz önce de aradı, hocayı ve futbolcuları tebrik etti. Duyduğu sevinci ifade etti. Futbol, kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu. Grupta da iyi işler yaptık, Uluslar Ligi'nde de iyi işler yaptık. Daha çok sevindireceklerine inanıyoruz. Dünya Kupası'na katılıp orada da iyi işler yapacaklarına inanıyoruz. Sporcular ve teknik direktörümüz Cumhurbaşkanımızı bir sonraki maça davet etti. İnşallah güzel bir neticeyle Dünya Kupası'na gideriz. Buna yürekten inanıyoruz. Başkanımız sporcularla çok yakından ilgileniyor. Ortaya koyduğu tablo bizleri gururlandırıyor. Basketbolda, voleybolda güzel sonuçlar yaşadık, inşallah bu yıl da futbolda başarı yakalayıp 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi arzuluyoruz. Bu jenerasyonun daha iyi işler yapacağına inanıyoruz. Ama daha bitmedi. Salı günü kazanarak Dünya Kupası'na gideceğiz. Bu çocuklara bu başarı yakışır, bu millete bu yakışır. Her şey güzel ve güçlü Türkiye için."

Hacıosmanoğlu: "Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız"

Zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise Romanya'nın karşılaşma boyunca kapandığını ancak usta ayakların kilidi açtığını belirtti.

Dünya Kupası'na gideceklerine en başından bu yana inandıklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Orada da güzel işler yapacağız. Ama temkinli olmak lazım. Son maçımızı almak istiyoruz. Tarihin en karakterli kadrosu. Aile ortamı kurduğu için hocaya teşekkür ediyorum. Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız. Kongreye 12 gün kala 9 yaşındaki kızım 'Futbolun başına geç, dünya şampiyonu olalım.' dedi. Son gidişimizde 3. olmuştuk. Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup ABD'den dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu çocuklar hak ediyor. Orada da güzel işler yapacaklardır." açıklamasında bulundu.